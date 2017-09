Augusto Martins e Paulo Malaguti Pauleira apresentam ‘Piano, Voz e Jobim’

A Sala Cecília Meireles recebe o lançamento de 'Piano, Voz e Jobim'. O espaço abre as portas para este trabalho que se debruça na obra de Tom Jobim. Um verdadeiro tributo ao maestro brasileiro que, em 2017, estaria completando 90 anos.

O show acontece no dia 28 de setembro (5ª feira), ás 20h.

O jornalista Hugo Sukman assina o texto de apresentação:

"Na aparente singeleza deste seu 'Piano, Voz e Jobim', o que Augusto nos propõe é isso: um passeio jobiniano por Tom Jobim, mas pelo filtro de sua maneira muito própria (sempre respeitosa e sutilmente inovadora) de recriar as canções, tanto faz se clássicos ou lados B`s.

Augusto Martins e Paulo Malaguti Pauleira lançam CD ‘Piano, Voz e Jobim’ em homenagem ao artista que completaria 90 anos em 2017

Senão ouçam, à guisa de exemplo, logo na primeira faixa um clássico como 'Estrada do sol' totalmente reconstruído ritmicamente e com ideias novas mesmo nos sutis improvisos vocais e no piano, mas sem nenhuma perda de beleza e fluência desta obra-prima de Tom e Dolores Duran que se caracteriza justamente pela simplicidade moderna - ou seja, sem efeitos, direta, coloquial - de música e letra".

"Para tal empreitada nada modesta, Augusto convocou um músico talvez com as mesmas características, Paulo Malaguti Pauleira, pianista que por razões de familiares conviveu de perto com Jobim, chegando a frequentar a famosa casa do maestro na serra, em Poço Fundo, mas também com notável experiência de arranjador vocal, membro que foi do Céu da Boca, criador do Arranco de Varsóvia e da atual formação do MPB4".

Neste movimento constante entre o respeito ao espírito das canções de Jobim e o desejo de renová-las, a única participação especial do disco não poderia ser outra, Ivan Lins, que como compositor, mas principalmente cantor e pianista talvez seja o mais “rebelde” e ao mesmo tempo apaixonado dos filhos de Jobim (a quem dedicou magnífico disco, em 2001, 'Jobiniando', misturando temas de Tom com suas próprias músicas naquele espírito). Como um presente a Augusto, Ivan Lins recria harmonicamente o clássico 'Amor em paz' naquele espírito do piano de Jobim, acariciado, atento às mínimas nuances, como o próprio Tom fazia quando recriava canções alheias.

Serviço: Lançamento do CD 'Piano, Voz e Jobim', com Augusto Martins & Paulo Malaguti Pauleira

Data: 28 de setembro, 5ª feira, às 20h

Local: Sala Cecília Meireles - Rua da Lapa, 47 - Lapa, Centro do Rio

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$20 (meia). https://www.ingressorapido.com.br

Classificação etária: livre

Mais informações: (21) 2332 9223