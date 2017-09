‘Sabe Quem Dançou?’ estreia dia 12 deoutubro no Teatro Paiol Cultural

Ambientada nos anos 1980, a tragicomédia 'Sabe Quem Dançou?', de Zeno Wilde, mesmo autor de 'Blue Jeans' e 'Zero de Conduta', estreia no palco do Teatro Paiol Cultural, no bairro paulistano da Consolação, no dia 12 de outubro.

Com novo elenco, a peça dirigida por Hermes Carpes acompanha personagens marginalizados para tratar de temas como jovens de rua, milícia, prostituição e roubos. Em cena, as mazelas, personagens, contexto, linguagem e situações que se aplicam perfeitamente aos dias atuais. A postura realista adotada na peça provoca choque e reflexão sobre questões tão conhecidas, mas muitas vezes ignoradas.

O personagem central é Madonna (Hermes Carpes), receptador de objetos roubados, que ampara meninos em sua casa. Com Passarinho, vive em um lugar, onde religião, roubos, crimes, milícia e segredos se misturam. Para eles, matar talvez seja a única maneira de sobrevivência. A primeira montagem ocorreu em 1990, com Clodovil Hernandes (1937-2009) no papel principal e recebeu prêmio por melhor texto, no mesmo ano, do 'Timochenco Wehbi'. Foi finalista de melhor texto pelo prêmio Shell em 1991.

As sessões acontecem nos dias 12, 19 e 26 de outubro, quintas-feiras, sempre às 21h.

Ficha técnica

Texto: Zeno Wilde

Direção: Hermes Carpes

Elenco: Hermes Carpes, Ronaldo Spedaletti, Cleber Batista e Ferruccio Cornacchia

Maquiagem: Luana Campelo

Fotografia: Rian Souza e Alessandra Coelho

Sonoplastia e iluminação: Walter Lima

Produção, Cenário, figurino: Carpes Produções

Assistente de produção: Flavio Toda

Produção executiva: Hermes Carpes

Assessoria de imprensa: Minas de Ideias

https://www.youtube.com/watch?v=K950QM9Nw_I

Serviço: 'Sabe quem dançou'?

Data: 12 a 26 de outubro, sempre às quintas-feiras, às 21h

Local: Teatro Paiol Cultural - Rua Amaral Gurgel, 164, - Consolação - São Paulo

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) R$ 20,00 (meia). www.bilheteriaexpress.com.br

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (11) 33374517 ou www.teatropaiolcultural.com