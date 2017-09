Nostalgia e romance se misturam em 5º dia do Rock in Rio

Como já era esperado, o ar romântico tomou conta da quinta noite do Rock in Rio. Nos shows dessa sexta-feira, Bom Jovi, Tears for Fears e Jota Quest apostaram em setlists carregados de músicas com a temática.

Veja como foram as apresentações no Palco Mundo.

Jota Quest

Pode-se dizer que o show do Jota Quest teve vários elementos. Além de apresentar um setlist com sucessos e novidades, a banda mineira ainda emplacou um discurso contra a corrupção no país, em forma de protesto. O repertório foi aberto com Na moral e Tempos Modernos , que tem ritmo mais dançante. Aí, Rogério Flausino emplacou um discurso de protesto. “A gente quer mandar um abraço para toda a galera que mora nas comunidades. O Brasil não é isso! O Brasil é a verdade, a coragem de cada um de nós que sai de casa todo dia para ‘trampar’, cuidar da família, para estar aqui no Rock in Rio. A paz é mais importante do que todos os motivos que esses canalhas têm para passar a mão na nossa grana. É muito difícil chegar aqui e falar este tipo de coisa. Hoje estamos vivendo em um momento tão polarizado”, disse o vocalista, que estava com a bandeira do Amazonia Live, projeto socioambiental do Rock in Rio.

O setlist também teve: Dias Melhores , a novidade Pra Quando Você se Lembrar de Mim , Mandou Bem , De Volta ao Planeta dos Macacos , Só Hoje , Fácil , Além do Horizonte , Blecaute , e De dentro de um abraço .

Alter Bridge

Quem esperava o pós-grunge marcante da banda Alter Bridge, acabou sendo surpreendido com o hard rock, no segundo show da noite dessa sexta-feira. Assim, podemos dizer que a banda destoou do ar romântico das outras, mas cumpriu bem a missão para aqueles que curtem som mais pesado do metal.

Com o guitarrista Mark Tremonti, o baterista Scot Phillips, o baixista Brian Marshall (todos ex-Creeds), além de o vocalista Myles (conhecido por cantar na banda de Slash, do Guns’N’Roses), o grupo apresentou um setlist com dez músicas, sem nenhum grande sucesso recente: Come to Life, Addicted, Cry of Achiles, My Champion, Water Rising, Isolation, Blackbird, Open Your Eyes, Metalingus, Rise Today.

Tears For Fears

A partir daí, o mix de amor e nostalgia tomou conta da noite. Primeiramente, com o show de Tears For Fears. Os grandes sucessos da década de 1980 fizeram a multidão cantar, em coro, no Rock in Rio.

Os grandes hits do setlist foram Shout, Everybody wants to rule the worlde Head over Heels . De novidade, a principal foi Creep , cover do Radiohead. O repertório ainda teve: Role the World, Secret of World, Sees of Love, Advice, Happy ending, Change, Mad World, Memories fade, Pale Selter, Bida e Hoh . Alguns lamentaram a ausência de Woman in chains , uma grande ressalva do show.

Bon Jovi

Atração mais esperada da noite, Bon Jovi definitivamente não decepcionou. Para alguns, talvez, tenha faltado a clássica Always , que seria novamente entoada pelo coro de milhares de pessoas. Nada, no entanto, que tire o brilho do que foi a performance do veterano vocalista.

É verdade que faltou voz ao cantor, já na reta final do show. Mas a empolgação compensou, mesmo com 2h de duração de apresentação. Apoiado por Tico Torres, o guitarrista Phil X e toda a banda, Jovi apostou em seus clássicos românticos, além de apresentar sucessos emplacados ao longo dos mais de 30 anos de carreira.

This House Is Not For Sale, Raise Your Hands e Knockout abriram o repertório. Em You Give Love Bad Name , o público teve sua primeira grande explosão. Em seguida, vieram: Born to Be My Baby”, “Lost Highway”, “Because We Can”, “I’ll Sleep When I’m Dead”, “Runaway, We Got It Going On, Someday I’ll Be Saturday Night e Bed of Roses (as duas últimas conferiram um ar ainda mais romântico à noite carioca).

O setlist foi complementado por It’s My Life, Captain Crash and the Beauty Queen from Mars, Roller Coaster, Wanted Dead or Alive, Lay Your Hands on Me, Bad Medicine e a sempre aguardada Livin’ On A Prayer . Apesar de ouvir gritos para cantar Always , o hit foi descartado pela banda.