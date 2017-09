Mick Jagger faz visita 'secreta' a museu de Florença

O músico e líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, fez um tour "secreto" pela Academia de Belas Artes de Florença, na Itália, antes de fazer um show na cidade italiana neste sábado (23), revelou a diretora da entidade Cecilie Hollberg.

O local abriga a famosa escultura "David", do gênio italiano Michelangelo, além de outras obras-primas das artes italianas.

Segundo contou Hollberg à ANSA, a visita guiada de Jagger durou cerca de uma hora após o fechamento do local na noite de ontem (22). Ainda de acordo com a responsável pela entidade, o artista parou em frente a diversas obras e fez o que todos os turistas fazem: tirou muitas fotos de quadros e estátuas.

"Em particular, além do 'David', o afresco de Giotto e o 'Cassone Adimari', ele quis observar com todos os detalhes", contou ainda.