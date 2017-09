Festival oferece mais de 200 atrações em espaços culturais do Rio

A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, em parceria com a Riotur e mais de 30 instituições culturais, promove até este sábado (24) Festival Cultura.RJ. O evento oferece programação nos teatros, salas de música, museus, casas de shows e praças localizados entre o Porto e a Lapa. O projeto reúne mais de 30 pontos culturais dos bairros Lapa, Praça Tiradentes, Cinelândia, Castelo, Praça XV e a região do Porto.

O circuito cultural do Centro Histórico do Rio compreende diferentes roteiros que podem ser realizados a pé - passeios guiados conhecidos como walking tour, que resultam na experiência de conhecer importantes construções e marcos históricos da cidade.

Fazem parte programação do Festival Cultural RJ o Theatro Municipal e a Sala Cecília Meireles, duas das mais importantes casas de espetáculo da cidade; museus e centros culturais como a Casa França-Brasil, o Museu Histórico-Nacional e o Paço Imperial. Casas de shows da Lapa, como o Circo Voador, a Fundição Progresso e o Rio Scenarium, espaços culturais como Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Museu do Amanhã, Teatro Sesi Centro, Escola de Música Villa-Lobos, além de teatros icônicos, como o João Caetano; galerias de arte, bares e restaurantes centenários completam a longa lista de atrativos que colaboram com a iniciativa.

O objetivo do “circuitão” em setembro é atrair mais público para o Centro durante o Rock in Rio. Mais informações estão disponíveis em www.cultura.rj.gov.br/festivalcultura.rj e www.facebook.com/FestivalCultura.RJ.

