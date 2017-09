Festa Resenha Lounge estreia neste sábado, 23 de setembro, em Duque de Caxias

No próximo sábado, 23/09, a partir das 21h, o Soma Hub recebe a estreia da festa Resenha Lounge, com muito rap, R&B, dancehall e groove. Idealizada pelo produtor cultural Rodrigo Caê e pelo rapper Marcão Baixada, a festa será realizada quinzenalmente, sempre com entrada gratuita.

O Soma Hub é um espaço multiplataforma, em Duque de Caxias que une elementos como música, gastronomia, moda e educação e tem se destacado na cena cultural da região. Recentemente o espaço recebeu, por exemplo, duas edições do projeto Hip Hop Conhecimento, a mostra de cinema Baixada Animada 2017, além de diversos shows.

Marcão Baixada e Rodrigo Caê

Serviço: Resenha Lounge | DJ set com Rodrigo Caê + Marcão Baixada

Data: 23 de setembro, às 21h

Local: Soma Hub - Rua General Camara, 18. 25 de Agosto - Duque de Caxias (Em frente a 59ª DP)

Entrada Franca