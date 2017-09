Em 'noite mágica', trio italiano 'Il Volo' agita São Paulo

O trio de tenores italianos Il Volo fez sua primeira apresentação em São Paulo, na noite de ontem (21), pela turnê "Notte Magica - A Tribute to the Three Tenors", baseada em seu último álbum. Como prometido, o grupo de jovens realmente proporcionou aos fãs uma noite mágica.

"Sejam bem-vindos ao nosso show.Espero que tenham uma noite mágica", disse Gianluca Ginoble, ao iniciar o concerto no Espaço das Américas.

Ao contrário do show de 2016, também em São Paulo, que atraiu principalmente jovens, neste ano, o concerto do Il Volo contou com um público majoritariamente de adultos. Arriscando algumas palavras em português e com excelente senso de humor, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto foram acompanhados por uma orquestra sinfônica sob regência do maestro Adriano Machado.

Com ingressos praticamente esgotados, o espetáculo, inaugurado em julho do ano passado em Florença, faz uma homenagem a Plácido Domingos, José Carreras e Luciano Pavarotti, considerados os três grandes nomes masculinos da ópera contemporânea. Músicas como "Granada", "Nessun Dorma", "Una Furtiva Lacrima", "O Sole Mio" e "Maria (West Side Story)" compuseram o repertório da apresentação. No entanto, a platéia foi ao delírio quando os três tenores cantaram uma das músicas italianas mais famosa do mundo, "Volare".

O Il Volo encerrou o primeiro show na capital paulista com uma sequência de músicas autorais, como "Il Mondo", "Canzone Per Te" e o sucesso "Grande Amore".

O trio fará shows nos dias 23 e 24 de setembro, no Espaço das Américas. No Rio de Janeiro, o concerto será na quinta-feira, dia 28. Os preços dos ingressos custam entre R$100 a R$650.