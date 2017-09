Chinês Ai Weiwei cria cartaz da Mostra de Cinema de São Paulo

O artista e ativista chinês Ai Weiwei criou o cartaz oficial da 41º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, segundo divulgou a organização do evento nesta sexta-feira (22).

A imagem destaca uma escultura que simboliza a união entre os povos e que, atualmente, está exposta no Museu de Israel, em Jerusalém. O tema dos imigrantes também permeia o documentário dirigido por Ai WeiWei. "Human Flow", que foi um dos destaques do Festival Internacional de Cinema de Veneza, será exibido na abertura do evento paulista.

O longa conta a crise de refugiados em 23 países diferentes e mostra os motivos que levaram milhões de pessoas a abandonar seus países em busca de uma vida melhor e mais segura.

A Mostra de Cinema ocorre entre os dias 18 de outubro e 1º de novembro.