Casa França-Brasil recebe projeto com o artista congolês Jean Katambayi Mukendi

A Casa França-Brasil receberá o projeto "Residência Aberta" com o artista congolês Jean Katambayi Mukendi. Trata-se de um projeto experimental, organizado pela curadora Daniella Géo, que combina a prática de ateliê e a de exposição, ao oferecer ao público acesso contínuo ao processo de trabalho do artista, geralmente restrito a poucos.

Às vistas do público, entre os dias 3 e 29 de outubro de 2017, o artista congolês desenvolverá pesquisas e novos trabalhos, que gradualmente ocuparão uma das salas laterais da Casa França-Brasil. O espaço tem a característica de operar como um ateliê de portas (continuamente) abertas, ou como uma exposição-em-progresso, na qual o próprio ateliê como espaço de pensamento e criação, e os diferentes gestos artísticos (da pesquisa à produção) são evidenciados como constituintes da própria obra.

Como acontece em algumas residências artísticas, o desenvolvimento da pesquisa de Katambayi recebe acompanhamento crítico da curadora do projeto, além de visitas de profissionais do meio artístico, convidados a contribuir criticamente com a pesquisa do artista. Entre os visitantes confirmados estão os curadores Pablo Léon de la Barra e Raphael Fonseca e as professoras-pesquisadoras Bárbara Copque, do departamento de Educação da Febf/Uerj e coordenadora do Nuvisu – Núcleo de Estudos Visuais em Periferias Urbanas, e Emi Koide, do Centro de Artes, Letras e Humanidades, da UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Como parte do projeto, o seminário "República Democrática do Congo hoje: Um olhar sobre a sociedade pela lente da arte" será realizado no dia 20 de outubro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, entre 15h e 17.