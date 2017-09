SP recebe mostra fotográfica do italiano Vittorio Storaro

A partir do dia 22 de setembro, o Pavilhão da Oca do parque do Ibirapuera, em São Paulo, receberá uma exposição fotográfica do diretor de fotografia italiano Vittorio Storaro, três vezes vencedor do Oscar.

Com entrada gratuita, "Storaro: Escrever com a Luz" traz um estudo sobre a dupla impressão entre fotografia e cinematografia realizado pelo diretor, conhecido como "o mago de luz". Mais de 70 imagens capturadas ao longo da carreira de Storaro serão exibidas, além de 38 obras de artes de pintores que serviram de inspiração para seus trabalhos. A mostra é coordenada por Giovanni Storaro e será dividida em três seções: a luz, as cores e os elementos.

Considerado um dos melhores diretores de fotografia da história do cinema, o italiano tem mais de 50 filmes no currículo. Entre os principais estão "Apocalypse Now", "Dick Tracy", "O Último Tango em Paris" e "O Último Imperador".