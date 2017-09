Roma homenageia viajem de Picasso à Itália em exposição

A cidade de Roma receberá a partir desta sexta-feira (22) a mostra "Picasso. Entre cubismo e classicismo: 1915-1925", que homenageia os 100 anos da primeira viagem do artista à Itália. A mostra será exibida até 22 de janeiro de 2017 na Scuderie del Quirinale de Roma e apresentará mais de 100 obras de Picasso, entre pinturas, aquarelas, desenhos, fotografias, cartas e outros documentos provenientes de museus de todo o mundo. De acordo com os organizadores, a exposição "exigiu três anos de trabalho intenso em conjunto com os curadores Olivier Berggruen e Anunciata von Liechtenstein".

Durante os anos da Primeira Guerra Mundial Picasso sofreu muito com a dispersão dos amigos. Embora ele nunca tenha parado de pintar e de desenvolver suas descobertas do cubismo, suas produções durante esses anos não foram tão volumosas.

Na primavera de 1917, seu amigo Jean Cocteau o convenceu a acompanhá-lo à Roma e desenhar cenários e costumes para o ballet "Parade", que seria apresentado em Paris naquele ano como é visto na obra "Manager from New York", feita em 1917.

Essa viagem deu à Picasso uma nova visão para a sua arte e a visita à Itália renovou seu prazer nas formas clássicas despertando sua criatividade.