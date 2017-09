Ocupação Glauce de Portas Abertas apresenta ‘Blackbird’ e ‘Para onde ir’

De outubro a novembro, o teatro Glauce Rocha, no centro do Rio, inicia a ocupação 'Glauce de Portas Abertas' com apresentação dos espetáculos adultos 'Blackbird' e 'Para onde ir', com curadoria da Rayes Produções Artísticas.

Formada pelos atores/produtores Viviani Rayes e Yashar Zambuzzi, a Cia de Teatro, Te-Un TEATRO possui um trabalho sólido e reconhecido pela qualidade artística de suas produções e pelas escolhas de seus espetáculos que levam à cena uma reflexão sobre a condição humana.

Além dos 2 espetáculos teatrais adultos, a ocupação oferecerá uma programação gratuita de cursos, oficinas, workshops e encontros, de 5 de outubro à 12 de novembro, de quarta a domingo.

“A ideia da ocupação é aproximar o público do Teatro Glauce Rocha, com uma programação de excelência, porque quanto mais o teatro expande os seus limites na direção de atingir o público através da percepção do fenômeno teatral em todas as suas partes, mais sólida e eficaz será a fidelização do seu público. Sendo assim, temos a preocupação de não deixar o teatro nesse local do inatingível e inacessível, mas sim, que esteja ao alcance de todos”. Afirma Viviani Rayes.

Os espetáculos que integram a grade de programação da ocupação são:

'Blackbird' - ficha técnica

'Yashar Zambuzzi e Viviani Rayes em 'Blackbird

Elenco: Viviani Rayes, Yashar Zambuzzi e participação de Nínive Kienteca

Texto: David Harrower

Tradução: Alexandre J. Negreiros

Direção: Bruce Gomlevsky

Data: 6 de outubro até 12 de novembro, de sexta a domingo, às 19h. A apresentação do dia 03 de novembro terá intérprete de libras e audiodescrição

Local: Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179 – Centro

Ingresso: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: 2220 – 0259

Vencedor do Festival Internacional de Edimburgo e do Prêmio Laurence Olivier Award, o espetáculo inspirado em um caso real de pedofilia, traz o reencontro de um homem e uma mulher que viveram caso polêmico quando ela tinha 12 anos e ele 41. Agora eles estão cara a cara para um acerto de contas. Um drama que discute as consequências, em longo prazo, do abuso sexual, o amor entre pessoas de idades diferentes, os instintos sexuais versus os padrões éticos e morais que temos em nossa sociedade.

'Para onde ir' - ficha técnica

Yashar Zambuzzi no monólogo ´Para onde ir'

Texto: Fiódor Dostoievski e Arthur Rimbaud, em homenagem a Bertolt Brecht

Adaptação e atuação: Yashar Zambuzzi

Direção: Viviani Rayes

Data: 05 de outubro até 09 de novembro, às quartas e quintas, 19h. A apresentação do dia 02 de novembro terá intérprete de libras e audiodescrição

Local: Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179 – Centro

Ingresso: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: 2220 – 0259

Monólogo é construído a partir do personagem Marmieládov, do romance Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski e de Uma temporada no inferno, de Arthur Rimbaud, em homenagem a poesia crítica do jovem poeta Bertolt Brecht, a montagem marcou a estreia, com o pé direito, da atriz e produtora Viviani Rayes na direção e traz Yashar Zambuzzi no papel de Marmieládov. Estreou em fevereiro, com excelentes críticas e sucesso de público. Realizou três temporadas e sucesso. O espetáculo se passa numa taberna, onde o público é como se fossem os fregueses dessa taberna. Traz um diferencial ao colocar público parcialmente no palco, além da plateia. PARA ONDE IR apresenta um tema de grande relevância social, ao trazer para à cena um personagem que após perder seu emprego, entrega-se ao vício do álcool.

Atividades compelmentares gratuitas

A programação de cursos, oficinas, workshops e encontros são totalmente gratuitos, sempre das 14h às 16h, quarta a domingo. Mais informações: contato@rayesproducoes.com

Oficina de Teatro Acessível, com Michelle Raja Gebara

As pessoas com deficiência costumam ser excluídas de algumas atividades consideradas “normais”. A Ocupação Glauce de Portas Abertas lança um olhar na prática para essa situação, e mantém em sua programação a inclusão e transformação dessas pessoas, oferecendo a Oficina de Teatro Acessível.

Público alvo: pessoas que tenham algum deficiente visual, auditiva, motora, etc. Presença de intérprete de libras em todas as aulas.

Data: Todas as 4ª feiras, dias 11, 18, 25 de outubro e 1 e 8 de novembro, das 14 às 16h, com 15 vagas.

Local: Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179 – Centro

Mais informações: 2220 - 0259

Workshops técnicos

Faz parte do conceito da Ocupação Glauce de Portas Abertas incluir toda a cadeia produtiva que compõe a criação artística de um espetáculo. Por isso todas as 5ª feiras, um workshop diferente:

Público Alvo: Público em geral

12/10 - Workshop de Iluminação, com Kátia Barreto

19/10 - Workshop de Programação Visual, com Thiago Ristow

26/10 - Workshop de Trilha Sonora, com Chico Rota

02/11 - Workshop de Figurino, com Rogério França

09/11 - Workshop de Fotografia de Cena, com Lu Valiatti

Das 14 às 16h, com 20 vagas

Local: Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179 – Centro

Mais informações: 2220 - 0259

Encontros sobre os processos de criação dos espetáculos da Te-Un TEATRO, com Viviani Rayes e Yashar Zambuzzi.

Os diretores da Te-Un TEATRO abrem os bastidores dos processos de criação de seus espetáculos até chegarem ao resultado final.

O objetivo dos encontros é apresentar os processos artísticos e técnicos utilizados na criação dos espetáculos da Te-Un TEATRO desde a escolha do texto, a tradução, se for o caso, ou a adaptação, escolha de elenco e ficha técnica, os processos de ensaios, as técnicas utilizadas de acordo com o conceito e estética de cada espetáculo, a relação com o público, a escolha do formato cênico, etc. Bate-papo com o público e um momento aberto a perguntas.

“Esses encontros são formas de aproximar o público teatral de uma perspectiva que não só a de assistir a um espetáculo, mas de entender as escolhas feitas, e com isso aprimorar seus olhares ao entrar numa sala de espetáculo. Acreditamos que os encontros também cumprem um papel de formação de plateia, uma vez que o espectador terá uma relação mais direta entre o processo de construção de um espetáculo e o seu resultado final”. Viviani Rayes

Público alvo: Público em Geral

Data: 13 de outubro a 10 de novembro. Às 6ª feiras, das 14 às 16h, com 20 vagas

Local: Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179 – Centro

Mais informações: 2220 - 0259

Oficina de Filosofia & Cinema aplicada às Artes Cênicas, com Yashar Zambuzzi.

“Consideramos que, por meio das leituras de textos filosóficos e do cinema podemos ampliar nossa sensibilidade, assim como nossa reflexão sobre nossa condição humana”. Yashar Zambuzzi

Público alvo: Público em geral

Data: 14 de outubro a 11 de novembro. Aos sábados, das 14 às 16h, com 20 vagas

Local: Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179 – Centro

Mais informações: 2220 - 0259

Curso livre de teatro para crianças, com Viviani Rayes

A Ocupação Glauce de Portas Abertas quer que as crianças de hoje criem o hábito de ir ao teatro desde cedo. Com esse propósito, o curso irá fomentar a inclusão do público infantil, pensando sempre que a criança é o público de amanhã.

Público alvo: crianças de 7 a 14 anos

Data: 15 de outubro a 12 de novembro. Aos domingos, das 14 às 16h, com 20 vagas

Local: Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179 – Centro

Mais informações: 2220 - 0259