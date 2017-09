Arruda celebra 12 anos de samba com o lançamento do seu 1ºDVD 

O Arruda, apontado como um dos principais grupos da nova geração do samba, comemora os 12 anos de carreira lançando seu 1º DVD no dia 22/9, às 22 h, na Fundição Progresso.

Intitulado 'Guerreiros do Bem', faixa hino do grupo, o DVD foi gravado ao vivo no Renascença Clube, em julho do ano passado, gerando expectativa do público e da crítica.

O trabalho é um registro do que é o samba do Arruda, reunindo uma coletânea de músicas inéditas e outras já consagradas. O lançamento contará com as participações especiais de Dudu Nobre e André da Mata, que participaram da gravação do DVD. Na abertura, o Samba do Chapéu que já pisou diversas vezes no palco São Sebastião, da Fundição Progresso, onde será realizado o show do Arruda.

Com produção musical do cavaquinhista e compositor Alessandro Cardozo, o DVD 'Guerreiros do Bem' é totalmente independente, assim como todas as produções do grupo. Cardozo ganhou destaque nacional produzindo novos talentos e trabalhando com artistas renomados como Elza Soares, Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Marcos Sacramento, a dupla Zé da Velha (trombone) e Silvério Pontes (trompete) e com o saudoso Luiz Melodia. Além das músicas que compõem o DVD, tais como os sucessos 'Berenice' e 'Pra Matar Preconceito', o grupo promete uma surpresa para seus fãs e admiradores. “Estamos preparando um show sem igual na história do Arruda. Colocamos alguns elementos novos na banda. Também, além das nossas músicas, conhecidas e cantadas pelo público, incluímos no repertório do show uma releitura de clássicos que vão de Gonzaguinha a João Bosco, de Almir Guineto a Caetano Veloso. Aliás, o dia 22 de setembro é aniversário de nascimento do Gonzaguinha, a quem faremos uma homenagem”, revela o fundador e produtor do grupo, Gustavo Carvalho (Palmito).

Breve resumo da história do Arruda

Após três anos de rodas de samba na Mangueira e ser convidado para ser o grupo anfitrião das comemorações do centenário de Cartola, em 2007, no Centro Cultural Cartola, o Arruda foi convidado para se apresentar em diversas casas de samba, como o Terreirão do Samba, Rio Scenarium, Carioca da Gema, Teatro Rival, Renascença Clube, Beco do Rato, Samba Luzia, Toca da Gambá, no Rio de Janeiro; Bar Mangueira, Traço de União, Bar Salve Jorge, Mercado Municipal, em São Paulo; Trindade Music Bar em Salvador, entre outros.

O Arruda também foi campeão no Concurso Talentos do Samba/2013, em unanimidade pelo júri técnico e mais votado pelo público. Um ano mais tarde, o grupo lançou o seu primeiro CD, homônimo, no Teatro Rival. A produção independente, com arranjos do maestro Ivan Paulo, foi assinada por Milton Manhães, No mesmo ano, Sua cantora, Maria Menezes, foi campeã do concurso de Novos Talentos do Carioca da Gema 2010.

Em 2015, o grupo foi selecionado para participar do 'DVD/CD Samba Social Clube Nova Geração', da MPB FM em parceria com a PCS Produções, gravado no Beco do Rato ao vivo e recentemente lançado em todo o Brasil pela Universal Music. O Arruda tem a honra de estar no time dos novos sambistas do Samba Social Clube, que conta ainda com Galocantô, Renato da Rocinha, João Martins, Juninho Thybau e Gabrielzinho do Irajá.

A formação atual já tem seis anos e é composta por Maria Menezes (voz), Armandinho do Cavaco, Nego Josy (pandeiro e voz), Vitor Budoia (violão), Fabão Araújo (surdo), Marcelinho (tantan), Gustavo Palmito (percussão geral), e Popó (percussão geral).

Considerado por muitos o grupo expoente da nova geração, o Arruda segue firme em sua missão de levar o samba adiante, e pretende mostrar em som e imagem todo o seu astral no projeto 'DVD Arruda Guerreiros do Bem ao vivo'.

Sobre o repertório

A escolha minuciosa do repertório leva em conta a renovação do samba, uma das características do Arruda. Muitos autores da nova geração não conseguem espaço na grande mídia. O grupo Arruda, como integrante dessa nova geração do samba, se sente na obrigação de dar voz a esses jovens poetas que defendem o samba autêntico, de letras e melodias ricas em conteúdo. Gente do quilate de João Martins, Raul Dicáprio, André da Mata, Renato da Rocinha, Mingo, Yago Costa, Inácio Rios, Armandinho e Josy (integrantes do Arruda).

O Arruda fala de amor em suas composições e, também, inclui em seu repertório as composições 'Aprendendo a Arte de Amar', de Inácio Rios; 'Tristeza não tem Querer', de Armandinho e Josy; 'Maligna Mania de Amar', de João Martins; 'Amor de Jurema', de André da Mata e Josy; 'Vento Bom', de Renato da Rocinha; 'Laço da Paixão', de Toninho Geraes e Paulinho Rezende.

O tema - preconceito racial - está presente na obra de DiCaprio e Manu, 'Pra Matar Preconceito', composição interpretada, com excelência, por Maria Menezes, vocalista do Arruda e conhecida por sua luta contra o preconceito.

Como a alegria não pode faltar, Arruda nos sambas 'Guerreiros do Bem', 'Samba de Maria', 'Batucada do Arruda', 'Batuque que Faz', 'Penacho de Aroeira', 'Berenice', entre outras.

O grupo também faz releituras em suas rodas de samba: 'Reconvexo', de Caetano Veloso; 'Agradecer e Abraçar', de Gerônimo; 'O Mundo é um Moinho', de Cartola.

Serviço: Lançamento do DVD do Arruda - com Dudu Nobre, André da Mata e Samba do Chapéu

Dia: 22 de setembro (sexta-feira), às 22 h

Local: Fundição Progresso - Palco São Sebastião

Ingresso: R$ 30 (meia)

Capacidade: 2.000 pessoas

Classificação indicativa: 18 anos