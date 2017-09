'Prova de Estado' repensa o sistema educacional na Galeria Candido Portinari

A exposição 'Prova de Estado' passa a ocupar a Galeria Candido Portinari no dia 21 de setembro.

Com o tema precarização da educação pública, leva em consideração o momento crítico que a Universidade enfrenta. A exposição é a primeira selecionada por edital público e conta com o trabalho de artistas que passaram pela graduação de Artes Visuais da instituição, como as ex-alunas Andréa Hygino e Luiza Coimbra, onde esta última cursa a pós-graduação em Artes.

Na mostra se encontram obras como 'Exercício da Destreza', que aborda como a sociedade, de forma direta ou indireta, nos obriga a seguir padrões considerados corretos por ela, como por exemplo, o número reduzido de carteiras para canhotos. Outra é a série 'Espaço Réstia' onde a artista captura a luz que se desenha pelas frestas e desvios oferecidos pela arquitetura do prédio. O que está em jogo é o embate entre o corpo do aluno e a disciplina escolar.

O objetivo da exposição é mostrar a dureza do sistema educacional e como, por meio dele, se criam subterfúgios para se reconfigurar, seja para reformar, deformar e transformar. Enfim, foram reunidos trabalhos que coadunam as vivências dos ex-alunos enquanto estudantes e artistas na Uerj, onde muitas vezes colaboraram e/ou usufruíram desse lugar de ensino.

A exposição fica aberta para visitação de segunda a sexta das 10h às 19h, na Galeria Candido Portinari, localizada na Rua São Francisco Xavier, 524, no Maracanã, até o dia 27 de outubro.

Serviço: Exposição 'Prova de Estado', com curadoria de Daniela Seixas

Inauguração: 21 de Setembro, às 18h

Visitação: até 27 de outubro, de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h

Local: Galeria Candido Portinari (Centro Cultural da Uerj) - Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã

Entrada franca

Mais informações: (21) 2334-0114