Outubro Rosa será celebrado com festa em Ipanema e iluminação do Cristo Redentor

Das redes sociais às ruas, pessoas do mundo inteiro costumam aderir ao rosa, de corpo e alma, em prol do movimento que começou a surgir em 1990 na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York. Entretanto, foi a partir de 1997, também nos Estados Unidos, que se iniciou o movimento “Outubro Rosa” onde o objetivo era promover atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção do câncer de mama.

Hoje, o movimento Outubro Rosa é realizado em vários lugares, entre eles o Brasil. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. No Rio, a Fundação Laço Rosa é a instituição responsável por iluminar o monumento de rosa, desde 2011, com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Quem olhar para o Cristo Redentor na terça-feira, 03 de outubro, a partir das 18h, vai notar algo diferente

Justamente com este laço, a ONG Laço Rosa (http://www.fundacaolacorosa.com/index.php), comemorando o rosa do Cristo em prol do movimento, promove na mesma noite à partir das 20h, no Sofitel Ipanema, o Coquetel Outubro Rosa, festa que já faz parte do calendário do Rio. Os convites podem ser adquiridos por R$ 250,00 e incluem open bar, além de um coquetel especial assinado pelo renomado chef Jerôme Dardillac.

A festa, que em 2017 ganha como tema “Arte da Vida”, com projeto de decoração assinado por Patricia Vaks, apresentará diversas atrações, entre elas o DJ Zeh Pretinho, referência na noite carioca, citado pela revista Veja Rio como o responsável pelas festas e espaços mais badalados deste verão no Rio de Janeiro. A lista de convidados está à cargo do RP Vinícius Belo, já o cerimonial de Nicole Ofeiche Eventos e o projeto de iluminação é da Two Lights, que pretende chamar atenção de quem passar pela Avenida Vieira Souto, na noite do dia 03.

O objetivo da festa, seguida da iluminação do monumento, além de arrecadar fundos para a Fundação, é chamar atenção para esta doença que mata por ano, aproximadamente mais de 15 mil brasileiras e, no mundo, mais de 40 mil, dentre os mais de 200 mil novos casos anuais. Hoje, quase 50% das pacientes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) descobrem o câncer em estágio metastático, ou seja, quando não há mais tratamento. Para 2017, o Instituto Nacional do Câncer estima que serão diagnosticas mais de 57.820 novos casos.

Serviço:

Data: 03 de outubro

Horário: 20h:30min

Local: Sofitel Ipanema

Endereço: Av. Vieira Souto, 460

Valor: R$250,00 (coquetel + open bar)

Reservas e informações: 2549-3847 ou 99976-1800 – coqueteloutubrorosa@staffcompany.com.br