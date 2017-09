Musical 'O Reino da Velha Ordem' estreia Teatro Fashion Mall em outubro

Esqueça todo o tradicionalismo que você conhece sobre histórias de princesas. O espetáculo 'O Reino da Velha Ordem', com realização do Instituto Artístico Brasileiro (IAB) entra em cartaz no dia 07/10, na sala 2 do Teatro Fashion Mall.

O musical, exibido sempre aos sábados e domingos, às 17 Horas e apresenta uma proposta diferente sobre os contos clássicos, com muita leveza, bom humor e irreverência. Dirigido por Kakau Berredo(O Clube da Cena – 2016), o musical tem no elenco atores conhecidos do grande público e verdadeiros fenômenos das mídias sociais, caso por exemplo de Bianca Vedovato (A cara do Pai), Kaliane Frauches (The Voice Kids – 2016) e grande elenco.

'O Reino da Velha Ordem' é um espetáculo infanto-juvenil que fala sobre o empoderamento feminino e mostra a busca da menina/mulher pela sua independência

'O Reino da Velha Ordem' é um espetáculo infanto-juvenil lúdico e divertido que de forma leve e educativa fala sobre o empoderamento feminino e mostra a busca da menina/mulher pela sua independência. O musical aborda a valorização do papel da mulher atualmente, que aumenta cada vez mais e contribui com o desenvolvimento da sociedade. “A princesa que não depende do príncipe, assim como não o aguarda chegar num cavalo branco”. Apesar de ainda ser romântica, sonhadora e de valorizar o seu príncipe, a mulher mostra com doçura e firmeza a importância das parcerias nas relações. Com músicas inéditas, o espetáculo fala de sonhos, realizações, amizades, relacionamentos e atiça a reflexão e a criatividade das crianças e adolescentes, valorizando as novas relações familiares. O Reino da Velha Ordem é definitivamente, um espetáculo pra todas as famílias.

Sinopse

Nesse divertido musical, as clássicas princesas, cansadas da vida encantada, resolvem montar 'O Reino da Velha Ordem'. As princesas abandonam seus palácios e passam por diversas situações inusitadas na nova cidade. Os principes, enciumados com a ousadia das amadas, saem para resgatá-las e se deparam com mulheres independentes, que investem em seu próprio talento para viver na vida moderna.

Ficha técnica

Texto e direção: Kakau Berredo

Elenco: Raquel Fabbri, Bianca Vedovato, Kailane Frauches, Vicky Torres, Ana Helena de Freitas, Gabriela Fialho, Thayná Schmitz, Luana Porto, Maria Clara Mardegan, Duda Romanhol, Andressa Kayene (stand in).

Realização: Instituto Artístico Brasileiro - IAB

Direção de Produção: Fabiana Aveiro

Produção de Executiva: Isabele Marinho e Junior de Morais

Serviço: ' O Reino da Velha Ordem'

Data: 07 de outubro a 19 de novembro, sempre aos sábado e domingo às 17h

Local: Teatro Fashion Mall - Sala II - Estrada da Gávea, 899, sala 213 - São Conrado

Ingressos: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia)

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: (21) 2422-9800