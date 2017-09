'Trem Violado' apresenta clássicos da MPB no Teatro Sesi Duque de Caxias 

Clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) ganham novos arranjos no show 'Trem Violado', formado pela cantora Patrícia Bento e pelos músicos Dudu Valdez e Allyson Alves.

O trio sobe ao palco do Teatro Sesi Duque de Caxias (Rua Arthur Neiva, número 100, bairro 25 de Agosto), no próximo dia 24 (domingo), às 19h, com vocal, violões, flauta e percussão. No espetáculo, os músicos interpretam nomes como Dominguinhos, Sivuca, Geraldo Vandré e Dorival Caymmi, além de canções autorais. Promovida pelo Sesi Cultural, a atração tem ingressos a R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada).

O grupo surgiu dos encontros semanais entre novos compositores no Centro Cultural Carioca, na cidade do Rio. A identificação com a música brasileira de raiz resultou nesse trabalho de valorização da cultura.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada.

Mais informações (21) 3672-8369 ou na página do Sesi Cultural: http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/guia-sesi-cultural/pagina-principal/

Serviço: 'Trem Violado', com Patrícia Bento, Dudu Valdez e Allyson Alves

Data: 24 de setembro, domingo, às 19h

Local: Teatro Sesi Duque de Caxias - Rua Arthur Neiva, 100 - Bairro 25 de Agosto

Ingressos: R$ 25,00 (inteira) e R$ 12,50 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (21) 3672-8369 ou teatrosesi.caxias@firjan.org.br