Gustavo Da Lua recebe Pedro Baby, Lucio Maia e Dengue no Coordenadas Bar

O Coordenadas Bar faz um super esquenta para o Rock in Rio no dia 20 de setembro, com os integrantes da banda que vai sacudir o Palco Sunset no dia 22 do festival.

Na quarta (20), Gustavo Da Lua, percussionista da Nação Zumbi sobe ao palco ao seu lado de seus companheiros de banda, o guitar man Lucio Maia e o baixista Dengue.

Além disso, um convidado especial, o guitarrista Pedro Baby. Completam a noite, Thiago Barromeo, guitarrista, e o batera Juliano Julius.

Com essa galera, Da Lua promete um show empolgante com sons do seu primeiro disco, RADIANTESUINGABRUTOAMOR, e músicas do seu próximo trabalho que será lançado ainda este ano. Além de surpresas que serão improvisadas.

Gustavo Da Lua (fot), percussionista da Nação Zumbi sobe ao palco do Coordenadas Bar ao seu lado de seus companheiros de banda, o guitar man Lucio Maia e o baixista Dengue

Os 50 primeiros que chegarem para o show, que começa às 21h, ganharão uma long neck da Heineken, apoiadora da noite.

Serviço: Gustavo Da Lua convida Pedro Baby, Lucio Maia e Dengue

Data: 20 de setembro, quarta-feira, às 21h. O bar abre às 18h

Local: Coordenadas Bar - Rua da Passagem, 19 - Botafogo

Entradas para o show: R$25

Mais informações: (21) 3593-5003