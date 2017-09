Galeria de Arte Ibeu inaugura exposição de Maria Fernanda Lucena 

Questões domésticas, privadas e da memória são as inspirações da mostra 'A intimidade é uma escolha', da artista visual Maria Fernanda Lucena, que será inaugurada no dia 26 de setembro, às 18h30, na Galeria de Arte Ibeu.

Com curadoria de Cesar Kiraly, a vencedora do Prêmio Novíssimos 2016 apresenta um trabalho instalativo, no qual as paredes são cobertas por tecidos garimpados em diferentes oficinas de estofadores espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro. Sobre a malha destes tecidos, através da pintura, são retratadas famílias sentadas em seus sofás.

Os tecidos escolhidos carregam, em suas marcas, histórias vividas por seus donos no cotidiano particular de cada um, sendo expressões do interesse da artista em retratar questões como a da memória expressa através de objetos herdados e descuidadamente guardados. Para Maria Fernanda, cada casa vai se convertendo em um relicário pessoal que reúne objetos que um dia foram desejados ou úteis, mas que, por algum motivo, não seguiram o processo de descarte.

“Gosto de mergulhar nas coisas do universo cotidiano das pessoas, capturar imagens e recolher objetos singelos e diversos como velhos brinquedos, televisores, caixinhas com utilidades esquecidas, vestidos de noiva, frascos de perfume que não cheiram mais, relógios que não marcam mais as horas, tecidos retirados de sofás muito usados, dentre muitas outras coisas”, afirma a artista.

“Desejo que este mergulho faça com que as coisas que foram antes vividas se desprendam de seus tempos e espaços de origem para vir a fazer parte de uma nova história onde a mistura de novas vidas e realidades se encontrem e se sentem no mesmo sofá”, completa Maria Fernanda.

Na edição de 2016 de Novíssimos, Maria Fernanda Lucena apresentou um conjunto de peças de acrílico que encapsulavam objetos afetivos e da vida doméstica, acompanhando-os de pinturas. De acordo com o curador Cesar Kiraly, há alguma continuidade entre as obras que deram o prêmio à artista e as que compõem a exposição que será inaugurada.

"Em uma trajetória já consistente, a artista consegue dar um importante salto de originalidade, aproveitando virtudes e indo além do conforto. 'A Intimidade é uma Escolha' aborda a experiência na vida das pessoas, em sugestão, de proximidade não declarada, com a própria vida da artista. Esses personagens não estão mais em um relicário, não há mais asfixia, e sim ampla paisagem de afetos circulando", analisa Kiraly.

Serviço: 'A intimidade é uma escolha' – Galeria de Arte Ibeu inaugura exposição de Maria Fernanda Lucena

Abertura: 26 de setembro (terça-feira), às 18h30

Temporada: 27 de setembro a 27 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h (às sextas, de 13h às 18h)

Local: Galeria de Arte Ibeu -Rua Maria Angélica, 168 - Jardim Botânico

Entrada franca

Mais informações: 3239-2863