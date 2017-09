Bolonha promove o primeiro festival do molho ragù

O tradicional molho ragù italiano ganhou um festival próprio, o qual ocorrerá entre os próximos dias 22 e 24 de setembro, no Palazzo Re Enzo, em Bolonha.

Os visitantes do festival, além de apreciarem diversos pratos preparados com ragù, vão receber dicas de chefes de cozinha sobre maneiras de cozinhar o ragù.

No entanto, o festival não consistirá somente em pratos com o ragù. Além de outras iguarias da comida italiana, será possível apreciar um bom vinho no evento.

O festival reunirá também palestrantes do ramo alimentício, que falarão sobre diversos tópicos com o público, como alimentação, comidas tradicionais italianas e desperdício de alimentos.

Criado por Alberto Alvisi, no século 18, o molho ragù é muito popular na Itália e em diversos outros países, principalmente no Brasil. Sua versão original tem a carne moída e tomates como base e, geralmente, o molho acompanha massas. Em Bolonha, o "sugo" é usado para espaguete, lasanha e polenta.