Biblioteca em triciclo leva livros para crianças pela Itália

Se as crianças não vão atrás dos livros, os livros vão até elas. Este é o lema do "Apelettura", um inovador projeto de biblioteca móvel na Itália que, em mais de três anos de atividade, leva para as crianças diversos livros infantis com o intuito de incentivar a leitura.

A idéia da diretora da Biblioteca Central da Criança de Roma, Annamaria Di Giovanni, é simples, mas eficaz: um Apecar (um triciclo de 1948 e criado no períoso pós-guerra) carregados de livros atravessa as ruas da capital italiana oferecendo os exemplares para as crianças. Além disso, o veículo exibe as últimas notícias editoriais e informa sobre exposições culturais na região.

Bibliotecário do Apelettura, Giuseppe, mais conhecido como "Pino", é quem guia o colorido veículo e anima as leituras. "Não é um negócio simples, especialmente porque se trata de conseguir prender a atenlão delas, e o número de crianças, muitas vezes, é alto", explica.

Ainda segundo ele, o trabalho é compensador por mexer com o imaginário das crianças. "Você tem a chance de recriar uma magia, porque o livro tem essa função de trazê-los para um mundo imaginário, enquanto eles sentam ao lado de seus amigos ou camaradas", disse.

Além de passarem pelas ruas de Roma, o Apelettura oferece ainda uma seção especial nos museus em Roma. Após as crianças participarem da seção de leitura, elas fazem um passeio em cinco museus: Palazzo Braschi (Museu de Roma), Mercado de Trajano, Museus Capitolinos, Ara Pacis e a Centrale Montemartini.

Os próximos eventos do "Apelettura" serão nos dias 21 de setembro, na Villa Mercede, e nos dias 23 e 29 de setembro, no Centro Cultural Elsa Morante.