‘Aqui estamos com milhares de cães vindos do mar’ estreia dia 22 de setembro na Caixa Cultural

Após sucesso de público e crítica em São Paulo, o espetáculo teatral ‘Aqui estamos com milhares de cães vindos do mar’ realiza curta temporada na Caixa Cultural Rio de Janeiro de 22 de setembro a 1º de outubro (sexta a domingo).

A montagem da companhia paulista Os Barulhentos, com direção de Rodrigo Spina, apresenta no Rio de Janeiro, o trabalho do dramaturgo romeno Mátei Visniec. A temporada oferece audiodescrição para deficientes visuais nas apresentações dos sábados (23 e 30 de setembro).

Ganhadora dos prêmios APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de Melhor Espetáculo 2015 e Aplauso Brasil de Melhor Direção 2015, a peça foi criada a partir da obra Cuidado com as Velhinhas Carentes e Solitárias. Com encenação em três atos, o espetáculo tem como uma de suas marcas, uma estética inovadora, na qual tons de cinza, branco e preto cobrem o palco, os atores e o figurino.

Incentivados pela própria liberdade dada por Visniec no prefácio do texto, o diretor e o grupo realizaram um extenso trabalho sobre a dramaturgia, no qual optou-se por entrecortar 14 das 15 peças presentes no escrito original, tendo como fio condutor um personagem cego. Inicialmente divididas em três grandes eixos – Fronteiras, Agorafobias e Desertos – as tramas fluem interligadas de forma que comecem e sejam interrompidas por outras, que, por sua vez, saem de cena para que, só então, as primeiras se finalizem.

'Aqui estamos com milhares de cães vindos do mar' é o resultado de um ir e vir de tipos solitários, que vivem abismos nas mais variadas formas de relações que daí se sucedem. Através de uma abordagem fragmentada, uma diversidade de temas se apresenta para a reflexão do público, entre eles: a solidão em meio à multidão; a distância entre dois seres na intimidade do lar; a opressão que se dá pelo poder direto do aparato policial ou pelo poder sutil da legalidade e burocracia; e os absurdos cometidos em nome da pátria, religião ou democracia. “Visniec valoriza o teatro enquanto arte viva, dando ao encenador a liberdade para imprimir seus questionamentos e identidade à apresentação”, revela o diretor Rodrigo Spina.

Após a temporada no Rio de Janeiro, o espetáculo segue para temporada na Caixa Cultural Curitiba ainda em outubro de 2017.

Os Barulhentos

A companhia surgiu no final de 2012, na capital paulista, e é atualmente composta por 10 atores sob a direção artística de Rodrigo Spina. Em seu primeiro projeto, a comédia 'Muito Barulho por Nada', o grupo pesquisou, por um ano, o universo Shakespeariano, buscando as fórmulas que reverberam até hoje nas artes e que formam a base das emoções do homem.

Depois, o grupo encontrou, em Visniec, uma reverberação de suas inquietudes atuais, o que resultou nestesegundo trabalho, que chega agora à Caixa Cultural Rio de Janeiro.

Mais recentemente, estiveram presentes no espetáculo Diásporas, que apresenta três histórias sobre três povos fictícios vividos por três diferentes companhias. Os Barulhentos representaram o povo do deserto somando, junto com a a Cia. Histriônica de Teatro e a Cia. Elevador e convidados, 45 atores em cena.

Matéi Visniec

Matéi Visniec nasceu na Romênia em 1956 e desde pequeno encontrou na literatura um lugar dedicado à liberdade. Censurado durante o a ditadura de Nicolae Ceaușescu, suas peças só vieram a público em 1987, durante seu autoexílio na França, onde vive até hoje. Ter vivido sob um regime autoritário influenciou definitivamente a obra de Visniec, sendo constante o tema da inadequação do ser humano ante a máquina estatal e a solidão daí proveniente. O autor, porém, não restringe esse conflito ao jugo ditatorial, demonstrando, por meio de um texto ao mesmo tempo lírico e ácido, que a democracia também pode tolher a humanidade do indivíduo.

Ficha técnica

Autor: Matéi Visniec | Direção Artística: Rodrigo Spina | Elenco: Cadú Cardoso, Clara Rocha, Domitila Gonzalez, Elias Pintanel, Gustavo Pompiani, Lia Maria, Lucas Horita, Lucas Paranhos, Marina Campanatti, Murilo Zibetti | Assistente de Direção e Stand-in: Thalita Trevisani | Cenário: Moshe Motta | Figurino: Camila Fogaça | Maquiagem: Domitila Gonzalez | Sonoplastia: Rodrigo Spina e Maria Claudia Mesquita | Iluminação: Lui Seixas | Cenotécnico: Mateus Fiorentino e Isis Mara Angrisani | Design gráfico: Ed Santana | Fotografia: Domitila Gonzalez e Valerie Mesquita | Assessoria de imprensa: Edu Leah, Ana Paula Romeiro e Silvana Cardoso | Produção e Realização: Os Barulhentos

Serviço: 'Aqui estamos com milhares de cães vindos do mar'

Data: de 22 de setembro a 1º de outubro (sexta a domingo), às 19h. Sessões com audiodescrição nos dias 23 e 30 de setembro (sábados)

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro (Teatro de Arena) - Av. Almirante Barroso, 25, Centro

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (21) 3980-3815