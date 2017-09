Andrea Bocelli prega 'pela paz' às margens do rio Jordão

O tenor italiano Andrea Bocelli realizou nesta terça-feira (19) uma oração "pela paz" às margens do rio Jordão, horas depois de fazer seu primeiro concerto na Jordânia.

No local, onde de acordo com o cristianismo, Jesus Cristo foi batizado, o monsenhor Mauro Lulli derramou água do rio na cabeça de Bocelli. "Este lugar é a raiz da minha fé, então é um lugar especial. Estou muito feliz por estar aqui, rezer pela paz no mundo", explicou o italiano.

Ontem (18),Bocelli realizou uma apresentação na cidade antiga de Jerash, no norte da Jordânia. Durante o concerto, o tenor italiano interpretou diversas canções de sua carreira como "La Donna è Mobile", aria do terceiro ato da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi.

O evento representa um momento em que o país do Oriente Médio quer enfatizar sua "abertura ao mundo" depois de seu turismo sofrer com as consequências das crises e guerras na região.