Gilberto Gil fará show na Itália em novembro

O cantor brasileiro Gilberto Gil fará um show em Reggio Calabria, na Itália, no dia 5 de novembro. A apresentação será no Teatro Cilea e integrará a programação do festival "Reggio Chiama Rio".

O compositor baiano irá se apresentar com a banda Cortejo Afro e com o Núcleo de Ópera da Bahia (Nop). A orquestra ficará sob a batuta do maestro italiano Aldo Brizzi.

Em maio, antes do show da cantora italiana Chiara Civello, no Theatro Net Rio, Gilberto Gil foi homenageado pela Embaixada da Itália no Brasil como "Grande Oficial da Itália".

Em giro pela Europa, o músico brasileiro ainda fará apresentações em Londres (31 de outubro), Helsinque (2 de novembro), na Finlândia, e em Basel (7 de novembro), na Suíça.