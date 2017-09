Pedro Amorim lança 'Voz Nagô' na Casa do Choro nesta semana

Mais conhecido como bandolinista, o compositor Pedro Amorim canta acompanhado do violão em seu novo trabalho Voz Nagô, que ele lança na Casa do Choro, no Centro do Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 de setembro.

Retomando a linha de composição apresentada pela dupla Baden & Vinícius na década de 1960, neste disco Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro apropriam-se artisticamente de elementos do candomblé e da capoeira, desenvolvendo, a partir deles, um conjunto de 14 afro-sambas, lundus, chulas e jongos nunca antes reunidos em um único projeto.

Inédito em sua maioria, o repertório inclui ainda as canções Iemanjá Rainha do Mar e Linha de Caboclo – anteriormente gravadas por Maria Bethânia – e a faixa-título Voz Nagô que, lançada por Naná Vasconcelos, agora conta com a participação especial de Paulo César Pinheiro.

A Casa do Choro fica na Rua da Carioca, 38, Centro do Rio de Janeiro. Os ingressos custam R$ 40, a inteira, e R$ 20, meia.