Guitarrista Mark Lambert ministra palestra sobre arranjos musicais no Sesc

O músico e arranjador norte-americano Mark Lambert faz palestra sobre sua prática em arranjos musicais, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, no dia 21 de setembro.

Lambert propõe técnicas para a apropriação suave de uma composição alheia que possa se transformar em um arranjo extremamente autoral, ainda que respeitando sua integridade original.

O guitarrista irá demonstrar esta técnica usando exemplos de seus próprios arranjos para artistas como Ute Lemper, Orpheus Chamber Ensemble, Astrud Gilberto, Jam da Silva, Orquestra Radio Swing, Mani Carneiro e Cream.

Mark Lambert é músico/arranjador norte-americano radicado há 13 anos no Brasil. Trabalhou com Ivan Lins, Michael Brecker, Bebel Gilberto, Renaissance, Ute Lemper, Astrud Gilberto, Dave Douglas e Milton Nascimento, entre outros.

Arranjos musicais: a arte da apropriação suave

Dia 21 de setembro de 2017, quinta, das 14h30 às 17h30.

Recomendação etária: 16 anos. Número de vagas: 30.

R$ 15,00 (inteira); R$ 7,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e professor da rede pública); R$ 4,50 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).

Tradução em Libras disponível. Faça sua solicitação com no mínimo dois dias de antecedência da atividade através do e-mail centrodepesquisaeformacao@sescsp.org.br.

Informações e inscrições pelo site (sescsp.org.br/cpf) ou nas unidades do Sesc no Estado de São Paulo.