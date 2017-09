Com 'The Young Pope', Emmy premiará melhores da TV dos EUA

A cerimônia da 69ª edição do Emmy Awards, principal prêmio de televisão dos Estados Unidos, será realizada na noite deste domingo (17) e terá a série 'The Young Pope", dirigida pelo italiano Paolo Sorrentino, na disputa.

A produção da HBO estrelada por Jude Law foi indicada para as categorias de "melhor design de produção" e "melhor fotografia".

A série conta a história de um fictício cardeal norte-americano conservador que é eleito Papa para barrar o avanço progressista dentro da Igreja.

Entre os campeões de indicações estão os seriados "Saturday Night Live" e "Westworld", com 22 nomeações cada, à frente de "Stranger Things" e "Feud", com 18, e "Veep", com 17.

Já na categoria "melhor série de drama", concorrem "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House of Cards", "Stranger Things", "This is Us" e "Westworld". Já na disputa entre os seriados de comédia, estão "Atlanta", "Black-ish", "Master of None", "Modern Family", "Silicon Valley", "Unbreakable Kimmy Schmidt" e "Veep". (ANSA)