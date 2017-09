Morre Harry Dean Stanton, ator de 'O Poderoso Chefão'

O ator norte-americanao Harry Dean Stanton, conhecido por atuar em filmes como "Paris Texas", "O Poderoso Chefão" e "Paris Texas", morreu na noite desta sexta-feira (15) aos 91 anos.

De acordo com seu agente, John Kelly, Dean Stanton faleceu de causas naturais em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com mais de 60 anos de carreira e participação em 236 produções, o norte-americano trabalhou com alguns dos principais diretores de Hollywood e do mundo, como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, John Carpenter e Wim Wenders.