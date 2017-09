CCBB apresenta ações educativas e debates gratuitos na Semana de Luta da Pessoa com Deficiência

O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro apresenta uma programação especial de atividade educativas e artísticas que marcam a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência (20 a 25 de setembro) e o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro). As atrações são gratuitas e incluem música, debates e ações educativas.

O Programa CCBB Educativo oferece um espaço de convivência para divulgação de informações e conscientização, além de realizar uma mesa redonda com Andrea Chiesorin, militante do movimento artes sem barreiras; a psicóloga Márcia Moraes, que desenvolve pesquisas ligadas a estudos da deficiência; e a estudante de jornalismo Nathalia Santos, considerada a primeira apresentadora cega do Brasil e uma das mulheres negras mais influentes do país.

A programação permanente do CCBB contempla também ações inclusivas, com visitas mediadas em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, visitas agendadas para grupos de acessibilidade e visitas mediadas para público com deficiência visual ou baixa visão.

Confira a agenda

ATIVIDADES DO PROGRAMA CCBB EDUCATIVO

DESTAQUES DE SETEMBRO

Semana de Luta da Pessoa com Deficiência – LUTAR COM!

De acordo com o Censo 2010, mais de 45 milhões de brasileiros possuem pelo menos um tipo de deficiência, representando quase um quarto da população. Dia 21 de setembro é o dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência no Brasil, e o Programa Educativo do CCBB se mantém nessa luta, por visibilidade e conquistas de direitos. Além das atividades fixas, serão promovidos debates, ações educativas e espaço de convivência:

Espaço de convivência

Concentrará as informações sobre a Semana de Luta e uma pequena ação de conscientização: em uma caixa com diversos recortes estarão descritas algumas situações/dificuldades vividas cotidianamente por pessoas com deficiência, um educador estará disponível para conversar sobre o tema.

Serviço:

Datas: 20 a 25 de setembro – 11h-13h e 17h-19h.

Local: Térreo.

Classificação indicativa: Livre.

Mesa Redonda

LUTAR COM!

Alinhadas com a abordagem dos movimentos sociais da deficiência e suas discussões atuais, três convidadas falam sobre os sujeitos envolvidos nessa luta e sobre como são amplas as questões que atravessam e são atravessadas por suas diferentes realidades: a interprete-criadora Andrea Chiesorin*, militante do movimento artes sem barreiras; a psicóloga Márcia Moraes*, que desenvolve pesquisas ligadas a psicologia e estudos da deficiência; e a estudante de jornalismo Nathalia Santos*, considerada a primeira apresentadora cega do Brasil.

Serviço:

Data: 20 de setembro, às 18h.

Local: Sala 26.

Classificação indicativa: Livre.

Distribuição de senhas uma hora antes no 1º andar, Programa Educativo (vagas limitadas).

* Andrea Chiesorin é interprete-criadora e cofundadora da Pulsar Companhia de Dança Contemporânea; coordenadora da Escola Técnica de Dança Angel Vianna e assessora de direção da Faculdade Angel Vianna – Projetos Especiais em Atividades de Extensão e Comunitárias; gestora da Associação Cultural Vida Sensibilidade e Arte; Baila Comigo – Rede de Intervenção/DefNet; Esquizoanalísta e militante do movimento artes sem barreiras. Curitibana, mora no Rio de Janeiro há 30 anos.

* Márcia Moraes é professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, na graduação e na pós-graduação stricto sensu - mestrado e doutorado. Desenvolve pesquisas ligadas aos estudos de ciência, tecnologia e sociedade (CTS) em suas interfaces com a psicologia e estudos da deficiência. Desde 2003, vem realizando pesquisas no campo da deficiência visual.

* Nathalia Santos encantou a todos no Programa Esquenta, apresentado por Regina Casé, na Rede Globo, com sua jovialidade, inteligência, bom-humor, conhecimento, vivências e reflexões como mulher, negra, pobre e cega. A estudante de jornalismo foi considerada a primeira apresentadora cega do Brasil, do noticiário "Atualiza!", no canal online RioLive, idealizado pelo ator Bruno de Luca. Em 2016, foi convidada pela revista Vogue para posar ao lado de Naomi Campbell, no editorial de aniversário da revista, como uma das mulheres negras mais influentes do país.

Sua maior dificuldade não é conviver com a cegueira, e sim provar o tempo todo que é cega.

ESPECIAL CÍCERO DIAS

Espaço Sensorial - Ao Encontro da Poesia

Proposta de ação educativa acessível a todos e desenvolvida em ambiente construído para ultrapassar a percepção visual em sua pureza e proporcionar uma experiência do tato, do movimento, dos materiais. O corpo, antes resumido à visualidade, desperta para outras e novas percepções. A poesia “Liberté” (de Paul Élouard) é declamada em fones de ouvido – durante a II Guerra Mundial, quando Paris foi ocupada pelos alemães, Cícero Dias lançou milhares de papéis com o texto da janela de um avião inglês sobre a cidade, inspirando-a a resistir aos nazistas. Disponibilizada também em libras, “Liberté” fala de todas as possibilidades de ser livre, assim como fez Cícero, sem se prender a nenhum movimento artístico, permanecendo em um universo onírico particular. Após ouvi-la, os participantes serão convidados a explorar sua própria imaginação, em uma atividade baseada na ideia de que a potência do sonho é um elemento para se construir uma realidade mais livre e poética. Cada um poderá representar – com desenhos, palavras ou gestos – aquilo que entende como liberdade nos tempos atuais.

Serviço:

Datas: Até 25 de setembro – segundas, quintas, sábados e domingos: 09h-20h;

quartas e sextas: 09h-12h e 16h-20h.

Classificação indicativa: Livre.

Local: Programa Educativo, 1º andar.

AÇÃO EDUCATIVA

Negra Urbana

A partir do diálogo entre as educadoras negras do Programa CCBB Educativo surgiu a vontade de criar um espaço onde mulheres negras pudessem trocar experiências sobre suas vivências na cidade. Neste mês o tema será sobre mulheres negras na luta pelos direitos da pessoa com deficiência.

Serviço:

Data: 23 de setembro, às 18h.

Local: Sala 26, 4º andar (ou Cinema II).

Classificação indicativa: Livre.

Vagas limitadas.

* Nathalia Santos é estudante de jornalismo, esta mulher, negra, pobre e cega, encantou a todos através do Programa Esquenta, apresentado por Regina Casé. Em 2016, posando ao lado da modelo Naomi Campbell, foi considerada no editorial de aniversário da revista Vogue, uma das mulheres negras mais influentes do país.

* Norma Maria é pedagoga especialista em psicopedagogia clínica institucional, especialista em promoção da saúde e desenvolvimento social. É idealizadora do Projeto Marias – Como posso ajudar meu filho especial.

CCBB RIO DE JANEIRO

Rua Primeiro de Março, 66, Centro

(21) 3808-2020

Horário: quarta a segunda, das 9h às 21h

Entrada: franca