Bienal de Arte Digital prorroga inscrições até 1° de outubro

O prazo de inscrições para a primeira Bienal de Arte Digital, que será realizada em 2018 pelo Festival de Arte Digital (FAD), foi ampliado até 1º de outubro. Serão selecionados trabalhos culturais e artísticos que contemplem o tema “Linguagens híbridas”. Os escolhidos irão integrar a programação da Bienal nas cidades do Rio de Janeiro, entre 5 de fevereiro e 18 de março, no Oi Futuro Flamengo, e Belo Horizonte, de 26 de março a 29 de abril, no Conjunto Moderno Da Pampulha - Museu de Arte da Pampulha (MAP), Casa do Baile e Casa Kubitschek; na Casa Fiat de Cultura e no espaço Atmosphera. Veja aqui: http://bit.ly/FAD-Prorrogado

Os trabalhos inscritos devem refletir e trazer para debate a experimentação de novas linguagens artísticas com o uso de novas ferramentas e tecnologias. Podem se inscrever profissionais e estudantes de qualquer idade e de diversas áreas, intelectuais brasileiros e internacionais, artistas, criadores, produtores ou coletivos artísticos. No caso de menores de 18 anos que forem selecionados será preciso autorização dos responsáveis.

O objetivo do processo seletivo é democratizar e ampliar o acesso à produção digital e à difusão da cultura digital, além de estabelecer relações com novos produtores e artistas nacionais e internacionais. São aceitos trabalhos de cunho artístico e cultural, para uso em exposições e performances – shows, apresentações, intervenções e outros; e de pesquisa, inovação e desenvolvimento, para uso em simpósios, palestras, painéis e oficinas.

A inscrição é gratuita e deverá ser feita exclusivamente pelo site da bienal do FAD. O edital do processo seletivo está disponível em (https://www.bienalartedigital.com/). O resultado será divulgado em até 45 dias após o encerramento das inscrições, via site e redes sociais da Bienal.

SOBRE O TEMA

As configurações atuais da Arte Tecnológica têm se fundido com a vida contemporânea, num processo viral de trocas incessantes entre o mundo real e o simulado. Criam-se trabalhos híbridos, nos quais o digital e o analógico, o natural e o artificial, o real e o virtual, se atravessam. A tecnologia passou a ser vista como um fator constitutivo da vida humana e com a biotecnologia, a própria vida. As pesquisas científicas são reapropriadas e se transformam em linguagens artísticas, através do uso da interatividade, virtualidade, sistemas híbridos e imersão.

​​Nesta edição especial do FAD, denominada Bienal de Arte Digital, o objetivo será exibir trabalhos e conceitos através dos quais as transformações, ao longo do tempo, dos processos digitais na vida, na criatividade e na sociedade através da arte e da comunicação, criam experiências por meio das hibridações imersivas aos visitantes.