Toz Viana apresenta “Povo Insônia” nos 25 anos do projeto “Os Amigos da Gravura”

Convidado dos 25 anos do projeto “Os Amigos da Gravura”, o artista Toz Viana inaugurou ontem, na Chácara do Céu, a individual “Povo Insônia”.

Inspirada na cultura afro-brasileira, a exposição reúne tecidos, telas, manequins, retratos e uma instalação sonora com tambores e gangorras que imitam o barulho da chuva. Um time forte acompanha o artista nesta individual, que ganha assinatura dos Museus Castro Maya e é produzida por Elodie Salmeron.

Carlos Vergara e Toz Viana

A trilha sonora é do músico André Sampaio, que ambientou as salas com cantos, vozes e toques de atabaques. Confira como foi a noite nas fotos de Henrique Madeira.