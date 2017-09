Pompeia expõe objetos que resistiram a erupção do Vesúvio

A cidade de Pompeia, uma das mais visitadas por turistas na Itália, está com uma exposição aberta ao público de objetos e afrescos que resistiram à erupção do vulcão Vesúvio, no no ano 79 d.C.

A mostra, "Tesouros sob a Lava: Decorações, Afrescos e Jóias da Insula Occidentalis", foi inaugurada no último dia 12 e ficará em cartaz até 31 de maio de 2018.

O evento está sendo realizado no sítio arqueológico de Pompeia, localizada nos arredores da Nápoles.

Um dos principais objetos da exposição é uma pulseira de ouro um dos mais valiosos de todos os artefatos encontrados até hoje em Pompeia. A pulseira foi achada no pulso dos restos mortais de uma mulher que tentou escapar da cidade durante a erupção. Ela pesa 610 gramas e tem como desenho duas cabeças de serpente.