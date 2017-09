Parque das Ruínas recebe evento de Economia Criativa, Empreendedorismo e Música

Neste sábado, 16 de setembro, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro será palco de mais uma edição da Empodere-se 021.

O evento que tem por objetivo divulgar diversas formas de empoderamento, sustentabilidade, empreedendorismo e economia criativa, promete agitar o bairro boêmio trazendo debate, música, arte e novos estilistas da cena carioca.

Empodere-se 21 tem objetivo de divulgar diversas formas de empoderamento, sustentabilidade, empreedendorismo e economia criativa

Projetado para agregar, empoderar e dar visibilidade a talentos de diversos locais do Rio de Janeiro, num espaço democrático e gratuito, o evento conta com marcas como Favela Art - originária de um projeto social do Complexo do Alemão, Ofanilê, Mais Bossa, Céa Ateliê, Ricieri Canivezi, Cerveja Tropica, Art Burguer com o melhor do hambúrguer artesanal, Dichava, entre outros. Além de muita diversão para a garotada, com a “Estação Cabana”, que estará fazendo animação e muitas brincadeiras.

A música fica por conta da Banda Dizaê, que promete levar muita Soul music ao Parque.

Você não vai ficar de fora dessa né?! Não deixe de desfrutar dessa mistura de ideias, arte e empreendedorismo!

Serviço: Empodere-se 021

Data: 16 de setembro, sábado, das 10h às 18h

Local: Parque das Ruínas

Evento: http://bit.ly/2vQxq8T