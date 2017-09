Selena Gomez revela que fez transplante de rim

A cantora norte-americana Selena Gomez, 25 anos, revelou nesta quinta-feira (14) que precisou passar por um transplante de rim durante seu tratamento para tratar a lúpus.

Na imagem, ela postou uma foto ao lado da doadora, a atriz Francia Raísa, com um agradecimento especial: "te amo muito, amiga"

"Estou ciente de que alguns de meus fãs notaram que eu estava quietinha durante parte do verão e eles me questionaram porque eu não estava promovendo minhas novas músicas, das quais eu estou extremamente orgulhosa. Eu descobri que eu precisava fazer um transplante de rim devido a meu lúpus e eu estava em recuperação. Isso é algo que eu precisava fazer por minha saúde", escreveu em sua conta no Instagram.

Em 2015, a jovem revelou que sofria com o problema e que estava em tratamento. "O lúpus continua sendo uma doença incompreensível, mas o progresso está sendo feito", escreveu em uma das postagens.