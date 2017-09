Listen Clean e Santa Roots promovem festa em Santa Teresa

No próximo 16 de setembro (sábado), o bairro de Santa Teresa recebe a edição da Santa Roots + Listen Clean, uma parceria inédita entre as marcas Santa Roots e Listen Clean. O local escolhido foi o Rio Forest Hostel, lindo casarão de arquitetura clássica, que além de hostel, é também palco de eventos e exposições artísticas. O evento começa às 19h e conta com a apresentação de grandes nomes de Rap/Hiphop e Live Band, como o Dj Vini Porto (Hiphop), Projeto Sublime (Live Band de rock) e Djs de House & Techno, como o Sumerian, District 21 e Kim Daudt.

Pedro Campos e Vitor Paes, da dupla de DJs de música eletrônica District 21, são uma das atraçõesmusicais da festa

Com a ideia de fazer um evento diferente do habitual, surgiu a parceria entre as marcas Santa Roots e Listen Clean. A primeira vem realizado eventos com artistas de Rap/HipHop e bandas locais em espaços como o Arco do Teles, na Praça XV. Já a Listen Clean vem movimentando a cena da música eletrônica em Niterói, produzindo eventos e também fazendo transmissões ao vivo em sua página no Facebook, afim de ganhar cada vez mais seguidores.

Sobre a Listen Clean

A Listen Clean foi fundada em 2015 em Niterói, no Rio de Janeiro. Recebeu este nome pela clareza e simplicidade na sua identidade, seja nos estilos musicais abordados ou nas artes e informações apresentadas, trazendo o conceito minimalista à tona. O coletivo surgiu como um movimento entre dois amigos, o estudante de engenharia Humberto Scisinio, juntamente com o estudante de T.I. Lucas Lobato. Interessados em divulgar a música eletrônica em sua cidade, foi criado um canal de notícias online, logo a página arrecadou mais de 300 seguidores em 1 ano, apenas compartilhando informações. Em julho de 2016, o coletivo Listen Clean passou a realizar os próprios encontros para gerar conteúdo na página, fazendo transmissões ao vivo de Djs se apresentando em locais simples e intimistas, que contribuem para a proposta de filmagem.

Serviço: Santa Roots + Listen Clean

Data: 16 de Setembro, das 19h às 4h

Local: Rio Forest Hostel - Rua Joaquim Murtinho, 517 - Santa Teresa

Ingressos: R$ 20,00

Mais informações: (21) 3563-1020 / 3349-6517