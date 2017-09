Lady Gaga cancela vinda para o Rock in Rio

A cantora Lady Gaga cancelou sua vinda para o Brasil, onde se apresentaria no Rock in Rio nesta sexta-feira (15), por conta de problemas de saúde. Durante o lançamento de um documentário sobre sua vida, a norte-americana informou que sofre de fibromialgia, uma doença incurável e que causa dor por todo o corpo. Ainda no documentário, Lady Gaga informou que iria dar uma pausa na carreira em breve para cuidar de sua saúde. Para seu lugar, a banda norte-americana Maroon 5 se apresentará - tocando duas vezes no festival carioca - na sexta e no sábado (16).

Com isso, a noite de abertura do RiR terá Maroon 5, 5 Seconds of Summer, Pet Shop Boys e Ivete Sangalo. (ANSA)