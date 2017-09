Blas Rivera Trio apresenta ‘Transversalidades’ no Teatro Municipal de Niterói

Blas Rivera Trio apresenta nesta sexta-feira, 15 de setembro às 20h, no Teatro Municipal de Niterói, o show 'Transversalidades' - um percurso musical que cruza culturas, terras, estilos, por meio da música instrumental e dos ritmos sul-americanos.

O trio de quatro instrumentos formado pelos músicos Blas Rivera (piano e saxofone), Davis Chew (violoncelos) e Martín Lima (bandoneon), interpreta composições de Blas Rivera gravadas entre Rio, Madrid e Buenos Aires, com artistas de várias partes do mundo, entre outras canções, e compositores como Astor Piazzola e J.S. Bach. São tangos, milongas, candombes, forrós e jazz. Ritmos que influenciaram os músicos em suas carreiras e que estão presentes neste trabalho, mesclando o erudito, o tango, o jazz.

'Transversalidades' estreou no Rio em abril e agora chega a Niterói, contemplado pela Convocatória de Construção de Pauta do Teatro Municipal de Niterói de 2017. Nesse trabalho, Blas Rivera Trio faz uma releitura de ritmos e sonoridades sul-americanas e de outras partes do mundo, integrando diversidades. Música popular em sua raiz tratada com técnicas eruditas, combinação de timbres de instrumentos que nasceram eruditos - sax e bandoneon - e se transformaram em populares. Instrumentos como violoncelo e piano que agora participam do mundo da música popular. Mistura de terras, Argentina, Brasil, Inglaterra. Mistura de línguas, sabores, épocas, exílios e retornos que interagem num mosaico sonoro.

Criatividade e improvisação na transversalidade de todos estes elementos. É o que o público de Niterói poderá conferir no repertório do espetáculo, que traz a inédita 'Hasta que vuelvas' (que fala de uma dor muito grande, de abandono, e também de uma lenda); 'Milonga Sudaca' (sudaca é como os europeus chamam os sul-americanos); 'Nocturno' (música dedicada a Frederico Fellini) e 'Cancion para conquistar a la bailarina', todas de autoria de Blas Rivera. Para o músico, “o destaque é para a inesquecível música de Astor Piazzola, 'Oblivion', reinventada com o choro maravilhoso do violoncello conversando com o bandoneon, e 'Aria para la cuarta cuerda' , de J.S.Bach, numa versão com jazz, tango e pura alma infiltrada na melodia de Bach”.

O show conta ainda com a participação especial dos bailarinos de tango Cecília Gonzalez e André Carvalho numa performance de dança que traz ao público um clima contemporâneo dos ritmos sul-americanos. O projeto 'Transversalidades' é uma realização da ONG Comunidade Carioca com apoio institucional da Prefeitura de Niterói através da Secretaria Municipal das Culturas, Fundação de Arte de Niterói e Teatro Municipal de Niterói.

Serviço: 'Transversalidades' - Blas Rivera Trio

Data: sexta-feira, 15 de setembro, às 20h

Local: Teatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de novembro, 35 – Centro – Niterói

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). www.ingressorapido.com.br

Mais informações: (21) 2620-1624 / 2719-9549 ou culturaniteroi.com.br/municipal

Informações: https://www.facebook.com/events/2000332316848610/?ti=icl