Zucchero está de volta com seu novo álbum internacional 'BlackCat'

IZucchero, um dos maiores artistas musicais da Itália, está de volta com seu novo álbum internacional Black Cat. Com um total de mais de 60 milhões de cópias vendidas, o disco tem um sabor de rock e blues e resgata o ambiente e a espontaneidade de ‘Oro, Incenso e Birra’, um dos discos italianos que tiveram maior sucesso de vendas em todo o mundo.

No Brasil, o artista interpretará seus sucessos no Rio de Janeiro, no dia 26 de outubro, no Teatro Bradesco Rio. Turnê passará ainda por São Paulo (27 de outubro) e Porto Alegre (28 de outubro).

O álbum ‘Black Cat’, gravado ao longo de 2015 é uma colaboração entre Zucchero e os produtores T-Bone Burnett (Elvis Costello, Elton John, Tony Bennett), Brendan O'Brien (Bruce Springsteen, Pearl Jam, Bob Dylan) e Don Was (Rolling Stones, Iggy Pop, Bob Dylan). ‘Black Cat’ é resultado de uma reunião de esforços entre Zucchero e Bono (U2), que escreveu a letra da música ‘Streets of Surrender (S.O.S.)’ após a tragédia no Clube Bataclan em Paris, em novembro de 2015, e Elvis Costello, que escreveu a música ‘Turn The World Down’. Este álbum apresenta ainda o trabalho extraordinário de Mark Knopfler na guitarra.

Entre os maiores intérpretes do blues, Zucchero é o artista italiano com maior sucesso de vendas de todos os tempos. De fato, seu álbum ‘Oro, Incenso e Birra’ vendeu mais de oito milhões de cópias e foi, durante muito tempo, o álbum mais bem-sucedido, em termos de vendagem, na história da música popular italiana, em todo o mundo.

Numa carreira de mais de três décadas, ele obteve sucesso internacional, também por meio de suas colaborações com outros artistas de peso, entre os quais Eric Clapton, Miles Davis, Ray Charles, B.B King, Sting, Bono, Jeff Beck e Andrea Bocelli. Foi indicado para um prêmio Grammy e também ganhou dois prêmios mundiais de música (World Music Awards), quatro prêmios Festivalbar, e seis prêmios de música de sopro (Wind Music Awards) no seu país, a Itália.

Lista de Músicas: 1. Partigiano Reggiano; 2. 13 Buone Ragioni; 3. Ti Voglio Sposare; 4. Streets Of Surrender (S.O.S) - feat. Mark Knopfler; 5. Ten More Days; 6. L’Anno Dell’Amore; 7. Hey Lord; 8. Fatti Di Sogni; 9. La Tortura Della Luna; 10. Turn the world down; 11. Terra Incognita; 12. Voci (Namanama version); 13. Ci Si Arrende” – com a participação de Mark Knopfler.

Serviço: Zucchero na turnê 'Black Cat’

Data: 26 de outubro, quinta-feira, às 21h

Local: Teatro Bradesco Rio - Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Classificação indicativa: Livre

Ingressos e mais informações: www.teatrobradescorio.com.br