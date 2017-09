William Tannure investe na criatividade para fugir de narrativas monótonas

Dois dos maiores eventos literários do país este ano, Bienal Internacional do Livro e Festa Literária Internacional de Paraty, confirmaram a força que a literatura fantástica vem ganhando também no Brasil. A percepção do mercado editorial acerca da ficção científica, fantasia e do horror tem passado por mudanças e é nesse cenário que o autor estreante William Tannure lança o primeiro volume da série 'O Legado da Ruína', 'Lobo e Gelo' (Chiado), com sessão de autógrafos, em 20 de setembro, na Livraria da Travessa de Ipanema (Visconde Pirajá), às 19h.

Os autores nacionais e internacionais do gênero e que já conquistaram seus espaços servem de inspiração para William Tannure explorar sua principal matéria prima: a imaginação. Os limites de sua criatividade na fantasia e o afastamento do mundo real são ferramentas para fugir do que chama de ficção monótona. Fascinado pela cultura nerd, Tannure não poupa ambição ao assumir que quer ser tão respeitado no mercado editorial como é entre os médicos de sua especialidade, a oftalmologia. “Vou trabalhar com dedicação para isso”, afirma.

A história de 'Lobo e Gelo' é sobre o Império de Yxor: um poderio com exércitos vastos e legiões de magos que sempre assegurou o controle sobre os reinos subordinados a ele. Sob o comando de Rognam, um herói que surgiu em tempos obscuros e devolveu a esperança aos homens, o Império yxoriano cresceu e se expandiu até que todos os homens se ajoelhassem perante o imperador-deus.

E, assim, com o intuito de unificar aqueles que um dia foram inimigos e de trazer a prosperidade acompanhada de paz, foi celebrado casamento entre ele e a herdeira do maior dos rebeldes, a filha de Sirar, o Leão, regente da nação sulista de DacMeth.

'O Legado da Ruína' – 'Lobo e Gelo', de William Tannure

Dessa união, nasceram três príncipes de personalidade e objetivo diferentes: Regnar, o mais velho e herdeiro do trono, luta contra as vontades irrecusáveis de seu pai para tentar seguir seu caminho; Arcaedas, um feiticeiro tamanhamente talentoso quanto arrogante, assolado por uma enfermidade que o privou do sentido da visão; e Syric, o mais novo, um rapaz confuso, com o presente e o futuro envoltos em dúvidas e mistérios. Cada um deles parte em busca de sua jornada pessoal, motivados por ambições e vontades particulares.

Mas a suposta prosperidade no Império é frágil. Enquanto Yxor julga ter controle sobre os reinos conquistados, seus monarcas indignados pela opressão duradoura tramam silenciosamente a queda do Imperador e da unidade conquistada por ele. E, nas sombras mais densas, um ser sinistro de tempos imemoriais espreita, pacientemente, tecendo planos macabros e aguardando seu momento de revelação.

Editora: Chiado Formato: 21 x 14 cm

Páginas: 566

Preço: R$ 60,00

William Tannure é médico oftalmologista, com especialidade em catarata e em e cirurgia vitreorretiniana. É fascinado pela cultura nerd, seja nos videogames ou em quadrinhos, e apaixonado por comics e literatura fantástica. Ele ingressa como autor com sua obra Lobo e Gelo, o primeiro livro da série O Legado da Ruína.

Serviço: Lançamento do livro 'O Legado da Ruína' – 'Lobo e Gelo' com sessão de autógrafos do autor, William Tannure

Data: Quarta-feira, 20 de setembro, às 19h

Local: Livraria Travessa de Ipanema – Visconde de Pirajá, 572