Umbria concorre a título do melhor "Vinho Regional do Ano"

A região da Úmbria é a única da itália que está concorrendo ao título "Vinho Regional do Ano", premiação que ocorre anualmente na Wine Star Awards 2017, organizada pela revista de vinhos norte-americana "Wine Enthusiast".

As concorrentes da Úmbria no concurso são as regiões da Galícia, na Espanha; Sonoma County, nos Estados Unidos; e a Sud-Ouest, na França.

A região da Úmbria se destaca por produzir a tradicional Sangiovese, uma das uvas vermelhas mais populares da Itália. Na edição de 2016, o título de melhor vinho regional foi para a região de Willamette Valley, no noroeste do estado do Oregon, nos Estados Unidos.