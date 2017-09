São Paulo recebe mostra fotográfica de Pino Ninfa

A mostra fotográfica "Como um conto chamado Jazz", do italiano Pino Ninfa, será aberta ao público nesta quinta-feira (14) na Fábrica de Cultura Parque Belém, em São Paulo. A exposição fica em cartaz até o dia 23.

"A exposição é uma seleção de imagens que documenta 30 anos de festival de jazz na Itália e no exterior. Um trabalho de pesquisa que se inspira no jazz para contar, através de imagens, as emoções, as visões, os pontos de vista muito particulares que, ao longo dos anos, formaram o estilo de Ninfa", informam os organizadores.

A exposição é realizada pelo Istituto Italiano di Cultura em parceria com o governo do Estado de São Paulo, o Catavento Cultural e Educacional e as Fábricas de Cultura.

Ninfa é mundialmente famoso por suas imagens de músicos de jazz, que transmitem sensações e contam histórias. Ele mostra além do palco e o que ocorre no âmbito musical.

Serviço: Local: Fábrica de Cultura Parque Belém - Avenida Celso Garcia, 2.231 em São Paulo;

Visitação: De 14/9 a 23/9 (Terça a sexta-feira das 9h às 17h; Sábados das 10h às 16h)

Entrada: Franca.