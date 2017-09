Lady Gaga revela que sofre de doença crônica incurável

A cantora pop Lady Gaga revelou nesta quarta-feira (13) que sofre de fibromialgia, uma doença crônica que tem como principal sintoma a dor generalizada, em uma publicação em sua conta no Twitter.

"No nosso documentário, a doença crônica com a qual eu lido é a fibromialgia. Eu desejo aumentar a conscientização sobre essa condição e conectar pessoas que possam sofrer com ela", escreveu a cantora.

Em resposta às publicações, centenas de fãs compartilharam suas experiências e deixaram mensagens de apoio. A doença causa dores crônicas nos músculos do corpo inteiro.

A fibromialgia é um dos temas retratados no documentário "Gaga: Five Foot Two", que será apresentado no Festival Internacional de Cinema de Toronto e estreará no Netflix no dia 22 de setembro.