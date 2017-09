Mauricio de Sousa Produções e Editora Imeph lançam “ Uma Viagem a Portugal”

A divisão editorial da Mauricio de Sousa Produções, em parceria inédita com a Editora Imeph, apresenta o livro “Uma Viagem a Portugal”. O lançamento ocorreu na Bienal do Livro de 2017, que aconteceu de 31 de agosto a 10 de setembro, no Riocentro – RJ.

Em 13 capítulos, o livro mistura diversão com aprendizado da cultura portuguesa. Numa parceria com a Turma da Mônica eo desenhista Mauricio de Sousa, o escritor de família de origem portuguesa José Santosrevela o significado de muitas palavras do português falado, até então desconhecidas pela maioria dos brasileiros.

Em Uma Viagem a Portugal, a Turma da Mônica acompanha o miúdo António Alfacinha, personagem criado por Mauricio de Sousa em 2007, em uma viagem pelas terras portuguesas. O leitor conhecerá de perto como é a vida naquele país, percorrendo mercados, escolas, estádios. Andará porpraças e atravessará ruas e pontes. Será convidado a entrar nas casas, saber como é a sala, o quarto, a cozinha e até o banheiro, que por lá é chamado de casa de banho.

Além desse passeio, o livro conta com mais de 250 palavras típicas do português de Portugal que foram destacadas, como matraquilhos, peúgas esferovite, chávena e osga. E, a cada página, os personagens da Turma mostram ao leitor o significado de cada um desses termos no português falado e escrito no Brasil.

Lucinda Marques e Mauricio de Sousa

Sobre o livro:

Uma Viagem a Portugal, Mauricio de Sousa e José Santos

Preço: R$ 50,00

Páginas: 96

Formato: 20 x 26 cm

ISBN: 978-85-7974-341

Sobre os autores:

Mauricio de Sousa iniciou sua carreira como ilustrador na região de Mogi das Cruzes, próximo de Santa Isabel, onde nasceu. Aos 19 anos, mudou-se para São Paulo e, durante cinco anos, trabalhou no Jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo), escrevendo reportagens policiais. Em 1959 criou seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu. A partir daí vieram, Cebolinha, Cascão, Mônica, e tantos outros. Em 1970, lançou a revista Mônica. Depois de passar pela Editora Abril e Editora Globo, assinou contrato com a multinacional italiana Panini. Cerca de 150 empresas nacionais e internacionais são licenciadas para produzir mais de três mil itens, com os personagens de Mauricio de Sousa; suas criações chegam a cerca de 30 países.

José Santos nasceu em uma família de origem portuguesa,em Santana do Deserto, interior deMinas Gerais. Começou a escrever para crianças depois do nascimento de seu primeiro filho, Jonas, em 1995. De lá para cá, publicou várias obras de poesia e de prosa, com temas bem variados, como folclore, terror, moda, astronomia, futebol, fábulas e música. Em 2009, fez uma viagem a Portugal para pesquisar temas para novos livros, a partir da língua e da cultura popular portuguesa. Conheceu muitas palavras usadas no dia adia, que eram desconhecidas para os brasileiros, e isso se tornou o embrião desta publicação.

Sobre a Editora Imeph

A Editora Imeph atua no desenvolvimento de projetos, assessoria técnico-pedagógica, capacitação de pessoal, promoção de eventos, avaliação discente/docente e produção de livros e materiais didáticos para a área da Educação.Desde 2001, realiza projetos inovadores de Formação voltados para: Educadores Infantis, Professores de Jovens e Adultos, Professores em Educação Inclusiva, Educadores do Ensino Fundamental I e II bem como Formação de Gestores e de alunos monitores.

Edita livros didáticos de reconhecida qualidade. Na área de literatura, edita autores de renome nacional e prioriza a publicação de textos regionais e locais.Dispõe de livros didáticos (2º ao 9º ano) e de Literatura infanto-juvenil que atendem à Lei 11.645/2008 no estudo da temática afro-brasileira e indígena, colaborando para a descoberta da nossa identidade, fortalecimento de nossos valores e valorização de nossa cultura.

Participa do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com o material estruturado Aprender Construindo e com livros de literatura infantil.A Editora Imeph desenvolve o projeto Nas Ondas da Leitura, em que são trabalhados de forma interativa o desenvolvimento da criatividade, a autonomia de pensamento, a arte em suas diversas manifestações, a escrita e a leitura.