Escola de Música da UFRJ realiza festival Brasil-Alemanhã

A Escola de Música da UFRJ realiza, entre 1 e 17 deste mês, o Festival Internacional Brasil-Alemanha. Com agenda distinta para cada curso, o festival é resultado de uma parceria com a Escola Superior de Música de Karlsruhe (Hochschule für Musik de Karlsruhe) e com o Instituto Villa-Lobos da UNIRIO.

Nesta terça-feira (12), haverá concerto de músicas alemãs e brasileiras às 19h, no Salão Leopoldo Miguez, na UFRJ da Rua do Passeio, no Centro do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita.

A Orquestra de Sopros da UFRJ é formada por alunos de graduação em instrumentos de sopro e de percussão da Escola de Música da UFRJ, inscritos na disciplina de Prática de Orquestra, e também com suporte para o bacharelado em Regência de Banda.

Em sua programação, a escola abre sempre espaço para novos compositores e arranjadores, com o intuito de estimular a produção de novos repertórios, já tendo realizado inúmeras primeiras audições de obras de compositores brasileiros como Ernani Aguiar, Hudson Nogueira, Sérgio Di Sabbato, Carlos Almada, Marcos Nogueira e Alexandre Schubert (versão), entre outros.