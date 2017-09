Embaixada da Itália em Brasília promove palestras gratuitas

A Embaixada da Itália em Brasília abrirá suas portas aos visitantes e promoverá palestras sobre matemática, aviação e filosofia durante os dias 14, 20 e 25 de setembro na Sala Nervi.

Com entrada gratuita, as apresentações serão realizadas às 18h locais. No dia 14 de setembro, o tema a ser debatido será a revolução matemática italiana de Leonardo Fibonacci e vai ser comandado pelo professor Martino Garonzi, do departamento de Matemática da Universidade de Brasília (UnB).

A história das contribuições italianas no espaço e na aviação será tema da apresentação do professor Paolo Gessini, da Faculdade de Engenharia da UnB, que ocorrerá no dia 20. Já em 25 de setembro, o especialista Gabriele Cornelli, do departamento de Filosofia da Unb, irá abordar a figura de Alcibíades em Atenas e o banquete de Platão.