Claudia Castelo Branco apresenta novo álbum no Sonora

Claudia Castelo Branco sobe ao palco do Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola (Tijuca), dentro do Ciclo Internacional de Compositoras Sonora, no dia 14 de setembro (quinta), para apresentar ‘Você na nuvem’.

O disco traz onze canções que falam de dilemas das relações contemporâneas e das tristezas e alegrias da vida urbana, onde melodias líricas se contrapõem a harmonias áridas e arranjos elaborados que transitam pelas mais diversas linguagens musicais.

Claudia possui uma bela carreira ao lado de Bianca Gismonti no duo Gisbranco

No show do dia 14, além das composições de ‘Você na nuvem’, Claudia apresentará algumas parcerias inéditas com a também pianista e compositora Bianca Gismonti (sua companheira no duo Gisbranco) e Chico Cesar. A participação especial será de Michele Leal, uma das mais belas vozes da nova música popular brasileira, conhecida pela interpretação de ‘Jacarandá’, que fez parte da trilha da novela global ‘Sangue bom’.

Claudia possui uma bela carreira ao lado de Bianca Gismonti no duo Gisbranco. Juntas lançaram dois CDs e um DVD Ao longo da carreira Claudia dividiu o palco com nomes como Chico César, Mônica Salmaso, Na Ozzetti, Dani Black, Jaques Morelenbaum, Ava Rocha, Marcos Suzano e Carlos Malta e percorreu diversos países da Europa e América Latina.

A abertura do evento será de Ivy Morais.

Banda

Claudia Castelo Branco - piano e voz

Marcos Campello - guitarra

Rodrigo Maré Souza - Percussão

Serviço: Claudia Castelo Branco - Lançamento do CD ‘Você na Nuvem’

Data: 14 de setembro (quinta), 19h30

Local: Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola - Rua Conde de Bonfim 824 - Tijuca

Ingresso: R$20 (inteira) R$10 (meia)

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: 3238-3831