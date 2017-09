Cia Teatro Epigenia apresenta nova temporada de ‘Casa Caramujo’

O espetáculo infantil 'Casa Caramujo', que aborda de maneira simples e delicada assuntos de forte valor emocional, colocando a criança em contato com os fatos irreversíveis da vida de forma lúdica, fará curta temporada no Imperator – Centro Cultural João Nogueira.

Com texto de Gustavo Paso, criado a partir de uma narrativa de tradição oral escocesa do século XI, a peça trata sobre o ciclo da vida, que passa pelo nascimento, criação, desenvolvimento e seu fim.

Ao colher verduras, pescar ou mesmo quebrar um ovo, estamos praticando o “fim” de algo para que alguém possa se alimentar. 'Casa Caramujo' explica como se dá esse encontro e seu sentido com exemplos simples. A peça marca o retorno da CiaTeatro Epigenia ao universo infantil, em comemoração aos seus 17 anos.

Felipe Miguel e Antônio Barboza dividem a cena em 'Casa caramujo', que volta aos palcos em nova temporada

Sinopse

Ao perceber que poderá perder sua mãe doente, um menino enfrenta a “morte” e consegue aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo, que havia sido deixada pelo seu dono (Caramujo) para se banhar. Quando retorna para casa, encontra sua mãe com uma saúde de ferro. Mas, aos poucos, eles e todos os moradores do lugar começam a se deparar com um fato: ninguém consegue mais colher frutos, legumes, verduras e pescar. Aprisionada, a morte deixa de agir e ninguém mais consegue se alimentar, quebrando, assim, o ciclo da vida. O menino então precisa mergulhar no fundo das águas e, com ajuda do Caramujo, resgatar a sua casa e a dona morte. Em agradecimento ao seu ato de coragem, ela informa que deixará a mãe ficar com ele por alguns bons anos.

Ficha técnica

Texto: Gustavo Paso

Direção: Gustavo Paso

Elenco: Raquel Botafogo, Marcio Nascimento, Andrea Dantas, Antonio Barboza e Felipe Miguel

Figurinos: Luciana Anselmi

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Cenário: Gustavo Paso, Luciana Anselmi e Eduardo Andrade.

Direção Musical: Andre Poyart

Direção de Produção: Luciana Favero

Administração da Temporada: Andre Roman

Técnicas de Treinamento para manipulação: Marcio Nascimento

Assessoria de imprensa: Duetto Comunicação

Realização: CiaTeatro Epigenia & Paso D’Arte Eventos

Serviço: 'Casa Caramujo'

Data: 16 de setembro a 1º de outubro. Sábados e domingos, às 16h. Dia 30 haverá sessão especial com acessibilidade (legendagem e autodescrição)

Local: Imperator (Centro Cultural João Nogueira) - Rua Dias da Cruz, 170 – Meier

Classificação indicativa: maiores de 08 anos

Ingresso: R$ 30,00 (inteira) R$ 15,00 (meia)

Mais informações: (21) 2597-3897 ou www.imperator.art.br