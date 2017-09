Casa de Cultura de Porto Alegre apresenta o espetáculo 'Circologia'

A Cia. Dê Ideia Circo Teatro apresenta, na próxima quinta-feira (14), às 12h30, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), o espetáculo 'Circologia'. A apresentação integra o projeto Cirquintana, idealizado pelo diretor da CCMQ, Jessé Oliveira, com curadoria do artista circense Gabriel Martins, e tem como objetivo difundir e fomentar a produção circense no Rio Grande do Sul.

A mistura entre arte de rua, circo e teatro é a principal característica de 'Circologia'. Um trabalho focado na linguagem do palhaço, pesquisando as técnicas de malabarismo, dança, equilibrismo e funambulismo (arte circense baseada em habilidades de equilibrismo que consiste em caminhar sobre uma corda).

SERVIÇO

O quê: Projeto Cirquintana | Cia. Dê Ideia Circo Teatro

Quando: Quinta-feira (14), às 12h30

Onde: Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre)

Entrada gratuita.