1º Encontro sobre Pecuária Leiteira reúne produtores em Prudente de Morais

O 1º Encontro sobre Pecuária Leiteira é o destaque, na próxima terça-feira (12/9), no Campo Experimental Santa Rita da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), em Prudente de Morais, no Território Metropolitano. O tema central desta edição será a gestão das atividades.

A programação, que terá início às 9h30, será composta por duas palestras e nove estações de campo que abordarão temas como: gerenciamento de custos na atividade leiteira, limpeza e desinfecção ambiental de utensílios e equipamentos na rotina da produção leiteira e sistema rotacionados: adubação, manejo de pastagem e custo de implantação e manutenção.

Segundo a pesquisadora e coordenadora de difusão de tecnologia da Epamig Centro-Oeste, Maria Celuta Machado, são esperados 200 produtores de cerca de 20 municípios. “Um dos nossos principais objetivos com a realização do evento é apresentar informações práticas e com linguagem simples aos produtores, de modo a facilitar ao máximo a adoção das tecnologias que estamos demonstrados”, aponta

O 1º Encontro sobre pecuária leiteira é realizado, em parceria, pela Epamig, Emater-MG, Embrapa e Universidade Federal de São João del-Rei.

Além das palestras e estações, estará também disponível aos produtores uma “feira de negócios”, na qual empresas do ramo poderão expor e apresentar seus produtos.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas no dia e local do evento.

Serviço:

1º Encontro sobre pecuária leiteira da Epamig Centro-Oeste

Data: 12 de Setembro de 2017 (terça-feira)

Horário: 9h30

Local: Campo Experimental Santa Rita Epamig Centro-Oeste

Rod. MG 424, KM 64 - Zona Rural – Prudente de Morais (MG)