Planetários de São Paulo recebem observações noturnas neste mês

Com telescópios montados na parte externa, os planetários do Parque Ibirapuera e do Parque do Carmo promovem nos dias 15 e 16 de setembro, das 18h30 às 21h, uma atividade de observação noturna. A iniciativa possibilitará aos munícipes a oportunidade de examinar alguns corpos celestes como a lua, Júpiter e Saturno.

Segundo Fernando Nascimento da Silva, diretor dos planetários de São Paulo, a atividade deve ser realizada quando a lua se encontra em sua fase de Quarto Crescente, pois a observação de detalhes como suas crateras fica muito mais rica. No entanto, as condições climáticas podem interferir. “Se na noite de observação chover ou o tempo estiver muito nublado, não conseguiremos fazer a observação com qualidade”, adverte Fernando.

Para participar basta comparecer no planetário do Ibirapuera no dia 15 ou no planetário do Carmo no dia 16, sem a necessidade de fazer qualquer inscrição prévia.

SERVIÇO

Planetário do Ibirapuera Aristóteles Orsini

Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10

Data: 15/09 (sexta-feira)

Horário: Das 18h30 às 21h

Planetário do Carmo

Parque do Carmo - Rua John Speers, 137

Data: 16/09 (sábado)

Horário: Das 18h30 às 21h